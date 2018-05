Achalandage record à l’aéroport Montréal-Trudeau en 2017

Il y a eu beaucoup d’achalandage à l'aéroport Montréal-Trudeau l'an dernier à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal.

Plus de 18 millions de voyageurs ont transité par la métropole, ce qui est un nombre record.

C’est une augmentation de 1,6 million de passagers sur l’année 2016.

Le trafic de passagers est aussi en hausse de 7% sur l’an dernier pour les trois premiers mois de l’année en cours.

Les résultats financiers étaient dévoilés ce jeudi à l’occasion de l’assemblée annuelle d’Aéroports de Montréal (ADM).

Mises à part les festivités reliées au 375e, d’autres raisons expliquent cet achalandage record, comme la taille croissante des avions et leur taux d’occupation qui est en hausse.

L’aéroport compte aussi 140 vols directs vers des destinations diverses, dont plusieurs nouvelles liaisons comme Montréal-Shanghai.

L’aéroport sert également de plaque tournante pour des passagers de l’ouest du pays qui se dirigent vers l’Europe.

L’achalandage en hausse pose des défis de sécurité.

«C’est notre priorité à l’aéroport de Montréal et dans tous les aéroports canadiens et internationaux. On ne cesse de rajouter des mesures de sécurité. Certaines sont assez invisibles, même pour les passagers», explique Philippe Rainville, président d’ADM.