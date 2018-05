Avis de non-utilisation de l’eau dans le centre-ville de Montréal

Le quadrilatère formé par les rues de Bleury et Saint-Antoine, la Côte du Beaver Hall et le boulevard René-Lévesque Ouest est visé par un avis de non-utilisation de l’eau, même bouillie, à la suite d’un présumé déversement de produits toxiques survenu jeudi en fin d’après-midi au coin des rues Viger et Saint-Alexandre, dans le centre-ville de Montréal.

La Ville a insisté pour que les résidents du secteur n’utilisent pas l’eau, ni même pour prendre une douche.

Elle n’a pas précisé la nature exacte du déversement. Toutefois, une source de TVA Nouvelles a affirmé qu'il s'agissait de magnatrol MD 705A prévient la formation de dépôts dans les systèmes de refroidissement à passe unique en retardant la cristallisation et l'agglomération des sels entartrants contenus dans l'eau.

Des pompiers spécialisés en matières dangereuses ont été dépêchés sur place.

Selon TVA Nouvelles, qui a parlé à des pompiers sur place, il y aurait peut-être eu une fuite de produits toxiques à partir d’un système de refroidissement d’un édifice du secteur, et ces produits se seraient retrouvés dans le système d’aqueduc.

Les bornes-fontaines ont été ouvertes dans le quadrilatère pour laisser l’eau s’écouler.Un avis sera publié lorsque tout sera rentré dans l’ordre«Un avis sera distribué pour vous informer du retour à la normale. Vous devez attendre cet avis avant d’UTILISER l’eau du robinet à nouveau», a précisé l'administration Plante, par communiqué.