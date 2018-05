Camillien-Houde: une première séance d’information sous le signe de l’opposition

Plusieurs personnes ont exprimé jeudi leurs inquiétudes quant à la fermeture de la voie Camillien-Houde à la circulation automobile lors de la première séance d’information sur le projet-pilote.

Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes à la séance organisée en soirée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à l’Hôtel Bonaventure.

«Je m’y oppose complètement. La montagne fait partie de ma vie, a lancé Joan Fee. J’habite dans Notre-Dame-de-Grâce, ma fille sur le Plateau-Mont-Royal. On conduit souvent, mais on fait toujours attention parce qu’on est aussi des cyclistes.»

Même son de cloche du côté de Sylvie Demers, qui habite dans Côte-des-Neiges et qui devra faire un détour en voiture pour accéder à la Maison Smith – accessible à partir de la voie Camillien-Houde à l’est.

«Je suis avec un enfant, je ne veux pas marcher du pavillon du Lac-aux-Castors jusqu’à la Maison Smith», a-t-elle dit.

L’OCPM a été mandaté en mars par la Ville de Montréal pour tenir une consultation publique sur le projet-pilote, qui interdira aux automobilistes de traverser la montagne du 2 juin au 31 octobre.

Impact sur la circulation

Michael Silas, à l’origine d’un projet de pétition pour tenir une consultation publique sur le sujet, a froncé plusieurs fois les sourcils à l’écoute des réponses des représentants de la Ville aux questions des citoyens.

Il a exigé que la Ville mène une deuxième étude sur la circulation en été pour déterminer l’impact qu’aura le projet-pilote. «Ça nous prend une base de comparaison, ce n’est pas la même chose en novembre et en été», a-t-il rouspété, applaudi deux fois par les gens dans la salle.

Une étude d’impact de la circulation a été réalisée en mars à partir de données colligées en novembre 2017. La capacité d’absorption des voitures sera dépassée sur certaines intersections dans les arrondissements d'Outremont et de Ville-Marie à l’heure de pointe du matin en direction est, et le soir en direction ouest.

«Ça m’inquiète, surtout dans un contexte où on a beaucoup de chantiers à Outremont, notamment sur la rue Laurier», a réagi le maire de l’arrondissement, Philippe Tomlinson, le seul élu présent à la séance d’information.

Il espère que la ville-centre acceptera d’optimiser la synchronisation des feux de circulation, entre autres sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Les représentants de la Ville ont souligné que l’étude d’impact présentait le scénario le plus critique et que la capacité d’absorption des chemins alternatifs sera suffisante pour accommoder les usagers qui ne pourront plus transiter par le mont Royal.

Ils ont aussi rappelé que plusieurs comptages de la circulation automobile seront effectués pendant le projet-pilote sur Camillien-Houde et sur les voies périphériques au mont Royal.

Une deuxième séance d’information suivra le 15 mai à l’église Notre-Dame-des-Neiges. La consultation publique s’étirera jusqu’en novembre. La séance d’audition des opinions se déroulera le 28 novembre et l’OCPM devrait soumettre son rapport à l’hiver 2019.