En prison pour avoir envoyé 65 000 textos à sa «date»

Une femme de l’Arizona dort en prison après avoir harcelé pendant un an un homme rencontré sur internet.

Jacqueline Ades, 31 ans, qui a été arrêtée le mois dernier, a comparu mercredi devant un tribunal de Phoenix.

Selon la poursuite, la jeune femme aurait été arrêtée alors qu’elle attendait la victime dans sa baignoire.

L’homme harcelé a expliqué aux agents qu’il avait rencontré Ades en ligne il y a plus d’un an et qu’ils n’étaient sortis ensemble qu’une seule fois.

Mais l’accusée n’a pas semblé l’entendre ainsi et a commencé à le harceler, lui envoyant près de 65 000 messages textes en un an, soit environ 500 par jour.

«N’essaie pas de me quitter», «je vais te tuer», certains des messages étaient perturbants et menaçants selon le procureur.

La jeune femme s’est aussi introduite à plusieurs reprises sur la propriété de sa victime, rapporte CNN.

Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé un couteau de boucher dans sa voiture.

Elle a été incarcérée en attendant son retour en cour.