Forte augmentation des profits pour l’Industrielle Alliance

Les profits de l’Industrielle Alliance ont bondi de 25% au premier trimestre de 2018 par rapport à celui de 2017.

La compagnie d’assurance et de services financiers a annoncé jeudi que son résultat net s’est élevé à 143 millions $ (1,29$ par action ordinaire) pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 mars dernier contrairement à 114,4 millions $ (1,03$ par action) pour le même trimestre l’an dernier.

Le président et chef de la direction de cette entreprise basée à Québec, Yvon Charest, a souligné que ces profits sont supérieurs à ce qui était prévu.

«Les résultats du premier trimestre de 2018 sont excellents, a-t-il dit par communiqué. En plus de résultats favorables du côté des titulaires de polices, nous avons bénéficié d'un solide apport de Patrimoine Hollis pour nos activités en gestion de patrimoine individuel, ce qui est compatible avec notre stratégie de faire croître nos capacités de distribution comme s'il s'agissait d'une entreprise en soi. Nous anticipons des succès similaires de trois autres acquisitions conclues depuis le début de 2018 - PPI et ABEX au Canada et DAC aux États-Unis - qui contribuent immédiatement à l'augmentation de notre bénéfice.»

Il a affirmé que l’Industrielle Alliance repose sur des bases financières plus fermes avec l’adoption d’un nouveau régime de capital.

«Considérant notre ratio de solvabilité à la fin du trimestre, à 121%, nous pouvons dire que l'incidence de la nouvelle formule a dans son ensemble été favorable à iA Groupe financier et témoigne de la solidité de notre gestion des risques», a précisé Yvon Charest.