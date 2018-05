G7: les chefs d'état dormiront sur des lits faits en Mauricie

La Mauricie contribuera au confort des chefs d'état et de gouvernement qui participeront au sommet du G7 dans Charlevoix en juin.

Les matelas et les bases de lit sur lesquels dormiront Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel et les autres ont été fabriqués à Saint-Narcisse. Deux manufacturiers qui sont des fournisseurs de longue date du Manoir Richelieu ont récemment acheminé du nouveau mobilier à l'hôtel de luxe de La Malbaie sans qu'on sache toutefois spécifiquement si la commande était requise pour les besoins du Sommet.

Qu'à cela ne tienne, d'une façon ou d'une autre les lits des 405 chambres ont été fabriqués à Saint-Narcisse par Rosaire Tessier et fils qui manufacture les sommiers en bois et par Sealy Canada qui produit à la main les matelas haut de gamme pour l'ensemble de la chaîne hôtelière Fairmont.

«C'est sûr que oui c'est toujours le fun de savoir qu'on fait de gros évènements, de gros hôtels. C'est flatteur de savoir que nos sommiers vont se retrouver là», s’est réjoui Benoit Tessier.

«On est content. Ça donne de l'ouvrage. Ça crée des emplois en Mauricie», a souligné Paul Riddell, le directeur de l'usine de Sealy.

Saint-Narcisse compte cinq entreprises actives dans le secteur du matelas. Les sommiers et les matelas des 14 000 chambres des hôtels MGM et The Venetian à Las Vegas y ont notamment été fabriqués.