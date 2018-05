Il joue aux échecs contre 15 adversaires simultanément

Le champion mondial d’échecs Magnus Carlsen a eu besoin de beaucoup de concentration ce jeudi.

Le Norvégien a joué des parties contre 15 adversaires en simultané à l’intérieur de l’immeuble des Nations unies à New York.

Carlsen, un grand maître international des échecs, est présentement classé au premier rang mondial de cette discipline.

L’agence Reuters écrit que parmi ses adversaires de jeudi, on trouvait les ambassadeurs adjoints aux Nations unies de la République tchèque et du Bahrain ainsi que la mairesse d’Oslo et un champion junior américain des échecs âgé de neuf ans.

Carlsen a passé des heures à se promener d’un adversaire à l’autre en gardant en tête la position de chacun sur le jeu.

C’est le garçon de neuf ans qui a donné le plus de fil à retorde au champion mondial. C’est lui qui s’est incliné en dernier parmi les 15 adversaires en lice.

L’événement commandité par la Norvège visait à rendre les échecs plus amusants et plus accessibles. Le Montréalais Pascal Charbonneau, grand maître canadien des échecs, surveillait le déroulement des parties.