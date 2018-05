Industrielle Alliance investira 80 millions$ pour rester à la fine pointe

L’Industrielle Alliance (iA) entend continuer d’investir massivement dans les nouvelles technologies puisque le groupe consacrera plus de 80 millions $ en dépenses informatiques en 2018.

En marge de l’assemblée générale annuelle jeudi, Yvon Charest, président et chef de la direction, a confirmé que des ressources importantes seront investies dans l’organisation pour maintenir le rythme de développement des nouvelles technologies.

La vente de produits d’assurance en ligne sans intermédiaire ne semble être qu’une question de temps puisque la modernisation des lois encadrant cette industrie est déjà amorcée.

«Du côté de l’assurance générale, on voit qu’il va y avoir une accélération au fur et à mesure que la législation va s’ajuster. En assurance vie, on n’est pas rendu à vendre en ligne, mais les technologies vont simplifier l’interaction entre les représentants et les clients comme on le voit avec le programme EVO», a indiqué Denis Ricard, chef de l’exploitation.

M. Ricard reconnaît que le milieu des assurances a enregistré du retard sur le plan technologique par rapport au secteur de la finance, par exemple. Toutefois, cet écart tend à rétrécir.

«Le milieu de l’assurance est en mode accélération», a-t-il ajouté.

Dans l’assurance individuelle, iA a doublé ses investissements technologiques en l’espace de trois ans. L’an dernier, la société a inauguré la nouvelle plateforme technologique EVO, qui a permis une accélération majeure des demandes de traitement.

Selon M. Ricard, ce nouvel outil a permis de faire des gains de productivité de manière significative puisque près de 50 % des demandes de produits d’assurance individuelle sont approuvées à l’intérieur d’un délai de 5 à 15 minutes, alors qu’il fallait auparavant compter 23 jours de traitement en moyenne.

«C’est gagnant pour tout le monde. Le représentant peut servir son client plus rapidement. C’est plus efficace pour l’organisation», a mentionné M. Ricard.

Croissance «robuste»

En 2017, la croissance des affaires a été «robuste» pour la société. L’actif sous gestion et sous administration a crû de 34 % pour atteindre près de 170 milliards $ au 31 décembre. Cette croissance est due en bonne partie à l’intégration de Patrimoine Hollis.

Cette performance s’est transposée en un dividende payé aux actionnaires ordinaires supérieur de 13% à celui versé en 2016 et en une appréciation de 12% de la valeur boursière. L’action a terminé la journée de jeudi à 52,99$ au TSX, soit une hausse de 0,08$.