Investissement de 6 millions $ chez Alex Coulombe ltée

L’entreprise Alex Coulombe vient de terminer la modernisation de la ligne d’embouteillage de son usine de Québec dans le cadre d’un investissement de 6 millions$.

Les changements apportés permettent à l’entreprise de profiter d’une plus grande flexibilité pour embouteiller des formats innovants pour ses produits en canettes.

Cet investissement permet à Alex Coulombe de soutenir son expansion pancanadienne avec sa marque d’eau de source gazéifiée, Montellier. Ce produit est maintenant disponible dans une canette mince de 355 ml.

Plus précisément, les modifications importantes apportées à l’usine comprennent le remplacement de deux machines d’emballage par de nouveaux équipements de dernière génération et l’ajout d’une cartonneuse. De plus, l’ensemble des convoyeurs a dû être modifié pour que l'on puisse bientôt produire des canettes d’autres formats, dont la mini de 222 ml et la plus grande de 473 ml.

La nouvelle ligne d’embouteillage permet une production de 1200 canettes par minute.

«Afin d’assurer la croissance de notre eau de source gazéifiée Montellier partout au Canada, nous avons lancé, il y a quelques jours, une canette mince de 355 ml en trois saveurs. Cet important investissement témoigne à nouveau de notre confiance en l’avenir de l’entreprise et du leadership que nous entendons maintenir dans les breuvages pour les années futures», a affirmé Marc Coulombe, président d’Alex Coulombe ltée.

L’entreprise familiale, fondée en 1905, embouteille à Québec les marques majeures Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Mug, Crush, Schweppes et Dr Pepper, ainsi que l’eau de source Cristalline et l’eau de source gazéifiée Montellier, en plus de distribuer de nombreux autres produits.

Les 400 employés sont regroupés à son usine de production de Québec et dans ses quatre centres de distribution. L’eau de source naturelle gazéifiée Montellier est embouteillée à Québec depuis 1984 et est distribuée partout au Canada depuis trois ans.