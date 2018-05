La Cour suprême invalide des articles de la Loi sur l'équité salariale

La Cour suprême du Canada a rendu, aujourd’hui, deux jugements importants qui auront des répercussions sur l’équité salariale au Québec.

L’un des deux jugements, Procureur général du Québec contre l’Alliance du personnel de la santé et des services sociaux, pourrait coûter cher au gouvernement et aux entreprises québécoises qui embauchent 10 travailleurs et plus. Trois articles de la loi sur l’équité sont invalidés puisqu’ils sont contraires au droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le plus haut tribunal en arrive à la conclusion que le régime d’équité salariale, modifié en 2009, est discriminatoire et maintient les travailleuses dans une situation d’iniquité, selon une majorité de 6 juges contre 3. Le plus haut tribunal conclut que l’évaluation, prévue tous les 5 ans, est discriminatoire et perpétue le désavantage que subissent les femmes.

«Les hommes reçoivent cette rémunération comme si cela allait de soi; les femmes, suivant ce régime, sont quant à elles censées endurer des périodes de cinq ans d’iniquité salariale et recevoir une rémunération égale uniquement lorsque leur employeur agit volontairement de manière non discriminatoire, ou encore lorsqu’elles peuvent s’acquitter du lourd fardeau de prouver que celui-ci a eu une conduite délibérée ou inappropriée», a statué la cour.

Dans un autre jugement, Centrale des syndicats du Québec contre le Procureur général, les travailleuses des centres de la petite enfance (CPE), ont subi un revers. La majorité des juges de la Cour suprême a conclu que la Loi sur l’équité viole le droit à l’égalité des éducatrices, mais que le préjudice subi est justifiable.

La loi établit un délai de 5 ans pour réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes, lorsque les métiers n’ont pas de point de comparaison avec les emplois masculins. Selon la cour, le délai de cinq ans est inconstitutionnel, mais la mesure est justifiable puisque l’objectif de la loi est louable.

La Cour suprême du Canada déclare que «les femmes travaillant dans des milieux où il n’y a pas de comparateurs masculins ont vu la création d’une réparation efficace et cohérente à l’égard de la discrimination économique systémique, alors qu’il n’en existait auparavant aucune. Le délai en cause est important et regrettable, mais il a toutefois eu l’avantage à long terme de faire en sorte que la Loi puisse véritablement remédier à la discrimination salariale dont était victime un groupe de femmes auparavant exclues».

La juge Rosalie Silberman Abella a rédigé les jugements au nom de la majorité.