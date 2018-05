Les danseuses nues plus violentes que leur conjoint

Les danseuses érotiques du Québec qui sont en couple seraient plus enclines à être violentes avec leur conjoint que le contraire.

«Les chiffres sont alarmants», a constaté jeudi lors du congrès de l’ACFAS Sabrina Bédard, l’étudiante au doctorat en psychologie à l’origine de cette recherche.

Parmi les 77 danseuses approchées par la chercheuse dans différents cabarets du Québec, 50 d’entres-elles, âgées de 18 ans et plus qui disaient être en couple ont été retenues pour l’étude.

De ce nombre, 92% ont admis avoir perpétré des actes de violence – psychologique, physique ou sexuels – contre leur conjoint. À l’inverse, elles ont dit avoir été victimes de violence dans 86% des cas.

En décortiquant les chiffres, on voit que les actes de violence physique et psychologique perpétrés sont plus fréquents chez les femmes, mais que les gestes de violence à caractère sexuel demeurent l’apanage des hommes, qui sont plus nombreux (34%) que leurs conjointes effeuilleuses (26%) à commettre des gestes du genre.

«On parle par exemple de menacer pour se soumettre à un acte sexuel, d’avoir une relation sans condom ou des gestes plus sévères, comme une agression sexuelle», explique Mme Bédard.

D’ailleurs, aucune perpétration d’agression sexuelle grave n’a été recensée chez les répondantes.

Limites de l'étude

La recherche menée par Sabrina Bédard comporte toutefois certaines failles, notamment si on prend en considération que lors des 50 entretiens menés auprès des danseuses érotiques, les conjoints n’étaient pas présent. Ce facteur pourrait avoir poussé les répondantes à amplifier les gestes de violence conjugale qu’elles auraient commis envers leurs conjoints.

«C’est une hypothèse», convient Sabrina Bédard, qui entend mener des études plus poussées sur la question au cours des prochaines années.

L’absence d’un groupe témoin, pour comparer avec la situation de couples dont la femme ne pratique pas le métier de danseuse, aurait également pu donner un meilleur portrait de la situation.

Chose certaine, la candidate au doctorat conclut que la violence conjugale s’inscrit dans «une dynamique complexe» où les deux partenaires font preuve de violence.