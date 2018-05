L’humour et les médias sociaux pour lutter contre le recrutement

L’humour et les «memes», ces images accrocheuses qu’on retrouve sur les médias sociaux, seront mis de l’avant dans une nouvelle campagne pour lutter contre le recrutement de jeunes femmes dans des réseaux de prostitution entourant le Grand Prix de Montréal.

La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) utilisera les médias sociaux, comme Instagram, Snapchat et Facebook pour atteindre celles qui pourraient être à risque de se faire recruter dans ce milieu où il est «facile d’y entrer, mais difficile d’en sortir».

«Si on nous avait présenté la chose finale, on ne l’aurait pas fait», souligne Éliane Legault-Roy, de la CLES, en entrevue au «9 Heures».

Sur le terrain, Mme Legault-Roy souligne que le recrutement est déjà commencé. Dans certains cas, les annonces sont légitimes, comme chez les restaurateurs.

Mais parfois, on utilise souvent le terme «hôtesse», un poste «très vague», note-t-elle. On propose un emploi lucratif, glamour, en présence de gens importants. Mais au final, la description des tâches est très vague et on ne sait pas exactement dans quoi on s’embarque.

«Il y en a que c’est plus une arnaque, une façon d’amener des jeunes filles ou des femmes dans des emplois qui vont être autre chose que ce qu’on avait promis.»

C’est alors un «engrenage qui démarre», analyse-t-elle, faisant un parallèle avec la populaire série Fugueuse.

«On n’est pas là pour invalider la parole de celles qui disent qu’elles ont choisi la prostitution, mais c’est rare qu’une femme regarde dans les petites annonces et se dit qu’elle cherche un emploi de prostitution», soulève Mme Legault-Roy.

Plus d’information : http://www.lacles.org/