Soupçonné d'avoir menacé de mort des personnes âgées et vulnérables

La police de Montréal est à la recherche de victimes potentielles d’un homme de 69 ans arrêté à la fin avril pour extorsion et menaces de mort à l’égard de personnes âgées et vulnérables.

Denis Savaria est soupçonné d’avoir prêté de l’argent à des aînés aux prises avec des difficultés financières.

Certaines victimes auraient emprunté de l’argent à Savaria pour ensuite le dilapider dans des machines de vidéo poker.

Quant à Denis Savaria, il appelait les victimes présumées à toute heure du jour et de la nuit et se rendez chez elles pour se faire rembourser «sous la contrainte de menaces verbales et physiques», a indiqué la police.

Toute personne qui aurait été extorquée par Denis Savaria est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime, au 514 393-1133, afin de déposer une plainte officielle.