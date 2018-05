TVA recrute les danseurs de Beyoncé pour «Révolution»

TVA a recruté Les Twins, un duo de danseurs urbains français ayant collaboré avec Beyoncé, Jay-Z et Alicia Keys, pour guider et juger les concurrents de Révolution, sa nouvelle compétition de danse qui prendra l’antenne cet automne.

Le tandem occupera le poste de «maîtres» aux côtés de Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard. Ils remplacent le chorégraphe Steve Bolton, qui s’est retiré du projet en décembre après avoir fait l’objet de plaintes de harcèlement psychologique.

Jumeaux identiques

Les jumeaux identiques Larry et Laurent Bourgeois, alias Les Twins, ont remporté en 2017 la première saison de World of Dance, la compétition de danse de Jennifer Lopez à NBC aux États-Unis. Au Québec, 620 000 personnes ont suivi l’émission présentée en français à TVA cet hiver.

Guy Villeneuve du Groupe Fair-Play, la maison de production qui signe le concept de Révolution avec Québecor Contenu, est récemment allé rencontrer le tandem à New York. La chimie a opéré instantanément, souligne le producteur. Tellement, que leur rendez-vous d’une heure s’est transformé en rencontre de quatre heures.

«Ils ont vu qu’on traite la danse avec respect et qu’on avait fait nos classes», indique M. Villeneuve.

Aux dires du producteur, Les Twins aiment beaucoup le Québec. En 2001, ils ont passé quelques mois à Montréal pour participer au développement du spectacle du Cirque du Soleil Michael Jackson : The Immmortal World Tour. Le mois dernier, ils étaient au festival de musique Coachella, en Californie, avec Beyoncé.

«Ça a été très difficile de faire coordonner les horaires de tout le monde, mais on y est arrivé, ajoute Guy Villeneuve. On est plus que content. On est border hystérique!»

Tendance inverse

La télé française se tourne souvent du côté du Québec pour garnir les panels d’experts des compétitions de téléréalité qu’elle présente. De Gilbert Rozon (La France a un incroyable talent) à Garou (The Voice : la plus belle voix), en passant par Cœur de pirate (Nouvelle star), Isabelle Boulay (Destination Eurovision) et Nico Archambault (Danse avec les stars), les représentants du fleurdelisé sont nombreux à avoir traversé l’Atlantique pour remplir les fonctions de juges au petit écran en France. Le contraire est beaucoup moins fréquent, voire inexistant.

«C’est bien qu’on s’ouvre, indique Guy Villeneuve de Fair-Play. Au Québec, on aime quand nos vedettes brillent ailleurs. Mais c’est le fun d’amener les autres chez nous aussi.»

La présence des Twins au générique de Révolution pourrait aider le format original québécois à percer à l’étranger, espère-t-on.

Tournage dans 2 semaines

Les tournages de Révolution, qui sera piloté par Sarah-Jeanne Labrosse, débutent dans deux semaines à Montréal. Une émission pilote a été tournée en avril.

«Sarah-Jeanne amène un style très fresh, révèle Ginette Viens, vice-présidente Marques et contenu à Québecor Contenu. C’est un type d'animation différente. Elle apporte sa touche bien à elle.»

Au total, 3000 danseurs ont participé aux auditions, plus tôt cette année. Aux dires de Guy Villeneuve, ces résultats sont comparables à ceux des auditions du tout premier Star Académie en 2003.

«C’est phénoménal de voir la diversité des danseurs québécois, ajoute Ginette Viens. C’est une diversité non seulement au niveau des styles, mais au niveau des âges.