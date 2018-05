Construction de trois tours de 10 étages à Lachine

Les promoteurs du projet immobilier VillaNova dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal, vont mettre en chantier à la fin de l’été trois tours de 10 étages sur les anciens terrains contaminés de la Jenkins.

Au total, 177 condos seront disponibles dans ces trois tours ainsi que 22 000 pieds carrés d’espaces commerciaux.

Les premières livraisons sont prévues à compter de septembre 2019 et les prix varient de 133 000 $ pour un studio, 222 000 $ pour une unité de deux chambres et 405 000 $ pour un condo de trois chambres.

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie































Selon Les Développements Lachine Est, qui aménage le vaste projet de plus de 1 milliard $, «ces tours encourageront la culture locale avec un restaurant «de la ferme à l'assiette» qui servira les fruits et légumes cultivés dans les 15 000 pi2 de jardin dédié à l'agriculture urbaine sur les toits et terrasses du projet. Les tours de 75 millions $ miseront sur le jardinage sur les terrasses pour encourager un mode de vie urbain au bord de l'eau où les résidents participent à une économie circulaire», a-t-on précisé.

Les tours disposeront aussi d’un studio de yoga, de salles d’exercice - intérieure et extérieure -, d’une piscine et une terrasse sur le toit.

«Ce projet [...] réconcilie la forte demande à l'accès rapide au transport collectif et celle d'habitations plus grandes afin d'offrir des milieux de vie mieux adaptés aux besoins des personnes qui désirent s'installer à Montréal», a dit Didier Heckel, directeur planification et développement immobilier, Les Développements Lachine Est.

Un vaste chantier s’apprête à se mettre en branle

VillaNova comptera à terme 4000 unités d'habitation située près du centre-ville de Lachine et de la piste cyclable longeant le fleuve Saint-Laurent, ainsi qu’à quelques minutes de la gare du Canal de la ligne de train de banlieue Candiac.

En juin prochain, les promoteurs lanceront la construction des premiers bâtiments sur l’immense site d’une soixantaine d’acres. Trente-cinq maisons de ville et un édifice comptant 60 condos seront ainsi mis en chantier le mois prochain.

C’est à la fin août que la construction des trois tours devrait se mettre en branle. Le site sera vraiment très occupé, car en septembre on y entreprendra la construction de 56 duplex.