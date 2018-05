La pêche au bar rayé revient cet été

L’ouverture de la pêche au bar rayé cet été sur la Côte-Nord fait le bonheur de plusieurs pêcheurs.

Le poisson pourrait même attirer des touristes en quête d’une nouvelle aventure et d’expériences gastronomiques.

Le bar rayé a fait courir les pêcheurs un peu partout sur la Côte-Nord l’an dernier. Sa pêche était pourtant interdite et sa remise à l’eau y était donc obligatoire.

Ça va changer cette année. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs envisage d’autoriser, du 15 juin au 31 octobre, la prise quotidienne de trois poissons.

La zone permise s’étendra sur une large portion du Saint-Laurent située à l’est de Forestville sur la Côte-Nord et à l’est de Mont-Joli sur la rive sud.

Fernand Lebrasseur, de Sept-Îles Chasse et pêche, a vendu beaucoup d’articles pour la pêche au bar rayé l’an dernier. Il anticipe une plus grande effervescence avec la nouvelle réglementation, d’autant que cette pêche ne nécessite pas de permis.

«C’est un poisson qui challenge beaucoup. Le monde aime ça. C’est comme le saumon, mais le combat dure moins longtemps. L’an passé, on n’avait pas le droit de le pêcher. Il fallait le remettre à l’eau. Cette année, les gens vont s’équiper et ça va être bon pour nous et l’économie.»

L’industrie touristique compte bien profiter de l’arrivée du bar rayé.

«Le bar rayé est un poisson qui est très recherché par de grands chefs», indique le directeur de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc. «Les grandes tables à Montréal l’utilisent et avec cette nouvelle-là, c’est sûr que nous, ça va nous intéresser de savoir quel chef pourrait le mettre en valeur parce que le tourisme gourmand, fait partie des expériences touristiques les plus en croissance au Québec actuellement.»

Mais l’arrivée en abondance du bar rayé crée aussi beaucoup d’inquiétudes. Ce poisson, qu’on dit vorace et opportuniste, pourrait s’alimenter dans les rivières à saumon. Les biologistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs poursuivront des études amorcées l’an dernier sur l’alimentation des bars rayés.

«Il n’y a à peu près aucun effet qui a été dénoté au niveau de la consommation de salmonidés. Mais le ministère prend la question au sérieux. Nous poursuivons les études à ce niveau-là. On va examiner les contenus stomacaux de bar rayé cette année», affirme le biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Stéphane Guérin.

Le ministère envisage d’autoriser la pêche au bar rayé à l’embouchure des rivières en 2019.