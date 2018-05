«La reine de la fête»: Une maman pas comme les autres

Melissa McCarthy se transforme en mère étudiante dans cette mignonne comédie qui ne révolutionne rien.

Depuis que le grand public l’a découverte au cinéma dans «Bridesmaids», Melissa McCarthy nous a habitués à un humour débridé, voire transgressif. Dans «La reine de la fête», comédie coécrite avec son mari Ben Falcone, qui en signe la réalisation, elle offre des plaisanteries plus familiales et émotives.

Deanna Miles (Melissa McCarthy) est la maman américaine typique avec ses cheveux bouclés, son attitude positive et ses chandails colorés, repérables à des kilomètres à la ronde. Lorsque sa fille, Maddie (Molly Gordon) part à l’université, elle l’y conduit. Mais voilà qu’après les adieux, Dan (Matt Walsh), son mari depuis 20 ans, lui annonce son intention de divorcer.

Effondrée, elle passe chez ses parents (Jackie Weaver et Stephen Root), mais reprend vite le dessus. Elle décide de terminer sa dernière année d’université en archéologie, abandonnée à l’époque pour cause de grossesse. Son attitude avenante fait qu’elle se lie avec les membres de la sororité de Maddie et devient une espèce d’amie et conseillère.

Parallèlement, elle a une aventure avec Jack (Luke Benward), un étudiant, remet les «bullies» (Debby Ryan et Yani Smone) à leur place, compose avec la nouvelle blonde (Julie Bowen) de Dan, apprend à vivre avec sa coloc goth (Heidi Gardner), le tout en comptant sur le soutien de sa meilleure amie (Maya Rudolph).

«La reine de la fête» joue, évidemment, sur la nostalgie de ces années d’université et donc de liberté ainsi que de sentiment de possibilités infinies. Soirées, beuveries, camaraderie, rêves, aventures amoureuses, amitiés, tout cela fait partie des souvenirs heureux. C’est l’humour bon enfant mis de l’avant dans ce «La reine de la fête» de 105 minutes. L’autre partie du message et de la comédie est centrée sur les relations mère/filles, tant celle de Deanna et Maddie que celle de Deanna et sa mère, ce qui en fait un long métrage arrivant à point nommé pour la fête des Mères.

Melissa McCarthy possède cette habileté de rendre tous ses rôles touchants (oui, même celui de Megan Price dans «Bridesmaids») et elle en use adéquatement ici, renforçant le tout par un positivisme à tout crin. Le spectateur peut donc s’identifier sans peine à cette Deanna à la fois courageuse et insécure. On rit donc de bon cœur à certaines scènes (la soirée «années 1980» notamment) et on ressort du film de bonne humeur.

Note : 3 sur 5