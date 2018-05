Le député Claude Surprenant ne sera pas candidat en octobre

Le député de Groulx, Claude Surprenant, a annoncé vendredi qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections provinciales.

M. Surprenant avait été élu sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors de l’élection générale d’avril 2014, mais avait été expulsé du caucus caquiste après avoir été visé par des allégations de malversation.

On reproche notamment à M. Surprenant d’avoir embauché et payé par des fonds publics le président de la Commission de la relève de la CAQ (CRCAQ), Yann Gobeil-Nadon. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’époque, Jacques Saint-Laurent, avait jugé que le travail de M. Gobeil-Nadon était «substantiellement de nature partisane»

M. Surprenant a aussi donné des contrats à son épouse, ce qui l’a placé en conflit d’intérêts et en contravention du code d’éthique des élus. Il a également permis à un employé, Paulo Gervais, de recevoir une double rémunération: son salaire d’attaché politique et un deuxième salaire comme formateur payé par le bureau du whip de la CAQ.

Le député indépendant avait avoué avoir «erré», faute de bien connaître les règles. Ses méthodes n’étaient «pas idéales en matière de perception», avait-il alors reconnu.