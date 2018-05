«Les chaises»: des vieux à la hauteur de leur imagination

Qui de mieux que Monique Miller et Gilles Renaud pour incarner deux vieux seuls sur scène qui comblent leur vide et tentent de repousser la mort par leur imaginaire? Ces comédiens doués et expérimentés font étalage de leur immense talent en interprétant ce couple dans la pièce «Les chaises» d’Eugène Ionesco au Théâtre du Nouveau Monde.

Vivant seuls sur une île, Vieux et Vieille, dont la vie n’est que néant, se montent un scénario dans lequel ils accueillent une foule de personnes invisibles, dont le plus célèbre d’entre tous, l’Empereur. Il leur faut donc sans cesse placer des chaises, afin d’asseoir tous ces invités qui n’arrêtent pas d’arriver, d’où le titre de cette production montée pour la première fois en 1952.

COURTOISIE YVES RENAUD

À 84 ans, Monique Miller suscite l’admiration pour la vivacité d’esprit et l’aplomb qu’elle dégage en jouant son personnage. Son vis-à-vis Gilles Renaud joue dans un registre plus subtil, celui du vieux sans ambition et usé qui trouve que le soleil se couchait plus tard lorsqu’il était jeune.

Les deux protagonistes réussissent ainsi habilement à faire sentir ces convives imaginaires grâce à des dialogues à sens unique. Au fil de la pièce, l’homme s’affermit. Tout occupé qu’il soit à accueillir ses innombrables invités, à socialiser avec eux, il gagne en énergie, mais aussi en stress. Une transition bien maîtrisée par Gilles Renaud. Malgré un texte extrêmement exigeant, qui force souvent les personnages à échanger avec quelqu’un qui ne répond pas, ces deux vétérans des planches s’en tirent avec brio.

Par contre, puisque cette œuvre d’Ionesco a pour thème la vacuité et l’absence du réel, il n’est pas surprenant de vivre un passage à vide en milieu de pièce, lorsque les arrivées peuvent devenir répétitives. L’humour absurde et tragique qui caractérise ce classique du théâtre plaira à certains, mais en laissera d’autres indifférents. Chacun son camp.

La fin est cependant plus animée, grâce notamment à un changement de décor salutaire. Le clin d’œil concernant les affiches des commanditaires dans les théâtres, qu’on retrouve sur scène avant les représentations, constitue un moment savoureux, tout comme la finale excentrique avec l’Orateur, une idée ingénieuse du metteur en scène Frédéric Dubois.

Jusqu’au 2 juin au TNM