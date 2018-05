Les libéraux ont approché Jean Boulet

TVA Nouvelles a appris que celui qui sera le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Trois-Rivières a également été approché par les libéraux.

Jean Boulet, le frère de la ministre Julie Boulet n'a toutefois pas voulu commenter.

On sait par contre qu'il a décliné l’invitation des troupes de Philippe Couillard.

Le réseau Cogeco affirme qu'il a déjà signé son bulletin de présentation avec la CAQ. On a également appris qu'il sera présenté par François Legault d'ici la fin du mois de mai.

Questionné sur cette offre faite à Jean Boulet, l'actuel député libéral de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, s'en est tenu à dire qu'il s'agissait d'une rumeur et laissé entendre qu'il ne prêtait pas foi à une source inconnue.

Des informations dévoilées par TVA Nouvelles à Trois-Rivières mardi dernier voulaient que M. Girard affronte de l'opposition à son investiture le 31 mai.

«Si certaines personnes ne me trouvent pas assez flamboyant au niveau politique, je suis un grand travailleur. Je travaille sur le terrain. J'ai fait de belles réalisations. J'ai des appuis et de très bons contacts dans le milieu socio-économique de la région. Je travaille avec plusieurs intervenants. Je l'ai fait durant quatre ans et je veux continuer à le faire», a fait valoir avec insistance le député.

Est-ce qu'il a toujours l'appui du premier ministre Philippe Couillard? À cette question M. Girard affirme n'avoir aucune indication contraire.