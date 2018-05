Les routes à éviter ce week-end

Les secteurs de l’échangeur Turcot, du pont Champlain et du pont Honoré-Mercier seront à éviter cette fin de semaine.

Le pont Honoré-Mercier sera fermé en direction de Kahnawake (route 138 ouest) et la circulation se fera à contresens (1 voie par direction) sur le pont en direction de Montréal (route 138 est), de samedi 2 h à lundi 5 h. Cette entrave entraînera la fermeture, à Montréal, de l’entrée de la rue Airlie pour la route 138 ouest, selon le même horaire.

Du côté de l’échangeur Turcot, la bretelle de l’autoroute 15 nord (en provenance du pont Champlain) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. L’entrée du boulevard De La Vérendrye sera aussi fermée selon le même horaire.

La bretelle de l’autoroute 720/ route 136 ouest (en provenance du centre-ville) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Les bretelles de l’autoroute 20 est (en provenance de Lachine) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) et de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 720 est (Ville-Marie) seront fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest qui sera fermée selon le même horaire. Un détour est possible en continuant sur l’autoroute 15 sud, sortie 62, demi-tour via la rue Drake et l’entrée pour l’autoroute 20 ouest.

La rue Notre-Dame sera fermée, entre l’avenue Carillon et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul.

À noter également la fermeture complète du chemin Glen, entre les rues Saint-Antoine et Sainte-Catherine, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Les automobilistes devront circuler via la rue Sainte-Catherine, avenue Atwater et rue Saint-Jacques.

Pour le secteur du pont Champlain, le boulevard Marie-Victorin en direction est sera complètement fermé, entre la sortie pour l’autoroute 10 est (Sherbrooke) et l’entrée suivante, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Cette fermeture inclut celle de la bretelle de la route 132 est pour l’autoroute 10 ouest (pont Champlain/ Montréal).

Enfin, la bretelle de l’autoroute 10 est (en provenance de Montréal/ pont Champlain) pour la route 132 est (vers Longueuil) et le boulevard Marie-Victorin, sera complètement fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.