Venu parler de son nouveau livre «Se tenir debout» avec Denis Lévesque, Marcel Leboeuf est revenu sur la controverse qu’avait provoquée, il y a quelques années, la promotion de produits fabriqués à partir de noisetier.

À l’époque, plusieurs personnes remettaient en question les effets prétendument thérapeutiques du produit pour les problèmes de nature inflammatoire.

«À partir de cet événement-là, entre autres, moi, j'ai souffert beaucoup parce que, on le sait, sur Internet, tu as du bon et du pas bon, relate le conférencier et le comédien. J'ai eu beaucoup de pas bon, de gens qui m'écrivaient que je devrais me pendre avec mes colliers, que je suis un pas bon de faire croire aux personnes âgées que ça marche...»

Le qualificatif d’«escroc» lui a même été accolé, ce qui lui a fait particulièrement mal.

«Il y a du monde qui disait vraiment que je suis un escroc. Ça, c'est difficile, explique-t-il. C'est difficile à entendre. Alors que je ne suis tellement pas un escroc. Je crois tellement à cette chose-là. C'est un produit naturel.»

Malgré cette période difficile, il dit toujours croire à l’efficacité de ces produits.

«Je sais que c'est là-dedans, affirme Marcel Leboeuf. Mais regarde, ça, c'est activité libre. J'ai jamais forcé personne à croire à ça.»

Dans son ouvrage «Se tenir debout», l’artiste raconte comment il a su tirer des leçons des épreuves de la vie.

«Souvent, je dis au monde: quand il t'arrive quelque chose, que ta femme, ton chum te laisse, ta compagnie va moins bien ou quoi que ce soit, reste pas en petite boule dans le salon chez vous à brailler sur ton sort, dit-il. Relève-toi, continue.»

En vidéo ci-dessus, voyez l’entrevue intégrale accordée par Marcel Leboeuf à Denis Lévesque.