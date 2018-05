Maripier promet une «overdose» d’amour lors de la soirée Artis

L’énergie des nouveaux animateurs de la soirée Artis était à son maximum lors de leur passage à l’émission Le Québec Matin, vendredi, deux jours avant le grand soir.

Maripier Morin et Jean-Philippe Dion ont passé plusieurs années à fouler le tapis rouge et à interviewer les artistes lors de l’émission qui précéderait la soirée officielle.

Cette année, ils se retrouvent sur la grande scène.

«La seule année où ils annoncent beau, où ils annoncent du soleil, nous on rentre à l’intérieur!», a lancé en riant Jean-Philippe Dion.

Les deux acolytes se connaissent depuis de nombreuses années, et sont sur la même longueur d’onde.

Si l’animation d’un gala en duo n’est pas des plus faciles, ils avaient les mêmes envies quant à l’animation de cette soirée écoutée par plus de 1,5 million de personnes en 2017.

«Nous autres ça va bien. On avait en tête le même type de soirée qu’on voulait animer», a précisé Jean-Philippe Dion. Même son de cloche pour Mariepier. «On a pu se mettre d’emblée à travailler dans la même direction».

Jean-Philippe qui ne se gêne pas pour dévoiler certains éléments de la soirée irrite un peu Maripier.

«Je suis tout le temps en chicane avec Jean-Philippe parce qu’il veut tout dire! Ça me fatigue, car j’aime les surprises», avoue l’animatrice.

Charlotte Cardin sera en prestation avec le rappeur québécois Loud. Ariane Moffat offrira pour sa part une chanson en hommage aux femmes.

Exit les commentaires ou blagues dérangeantes, incisives, ou piquantes qui pourraient choquer ou blesser.

«Avec l’année qu’on a eue (avec les dénonciations liées au #METOO) on n’avait absolument pas envie d’aller dans cette direction-là. On va aller à l’inverse. On va se donner une ''overdose'' d’amour, on va faire du bien aux gens dans la salle. On va se faire un gros ''hug'' collectif», a expliqué l’animatrice.

Le tandem présentera la 33e édition de la soirée, dimanche soir 13 mai, à 20h.

Anouk Meunier et Patrice Bélanger animeront le tapis rouge de la soirée Artis dès 19h.