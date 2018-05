Sandra Houle aurait dû être morte à 18 ans. Atteinte d’une forme rare de nanisme – le syndrome de Morquio –, elle n’avait que cinq ans lorsque ses médecins ont émis ce sombre pronostic à ses parents.

Trente-cinq ans plus tard, elle vient de lancer un livre intitulé «Je suis tellement plus grande que nature».

Voyez l’entrevue intégrale qu’elle accorde à Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.

«Le syndrome de Morquio est une maladie qui va s'en prendre à la taille, naturellement, et qui va s'en prendre aussi aux voies respiratoires, au cœur, aux poumons, témoigne-t-elle à l’émission de Denis Lévesque. Toutes les articulations de mon corps sont mal formées, ce qui fait que ça dégénère rapidement. Donc, ça occasionne de grandes douleurs au quotidien.»

«Elle va être en fauteuil roulant, elle perdra l'usage de ses jambes assez rapidement... Son espérance de vie est de 18 ans», estimaient pourtant les médecins en 1983.

Depuis sa naissance, Sandra Houle a été confrontée à de nombreux obstacles, en particulier pendant son cheminement scolaire. Au primaire, elle a changé d’école quatre fois. Sa petite taille aurait pu facilement la pousser à s’apitoyer sur son sort.

«J’ai entendu bien des adultes dire: "Ça va être difficile pour elle, comment elle va faire pour travailler, avoir un chum, elle ne pourrait pas conduire de voiture..." Moi, je me disais: mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Si je ne peux pas conduire d'auto... Quand ç'a été le temps de prendre un permis de conduire, je ne voulais pas y aller. J'ai fait ça deux ans plus tard, parce que j'avais peur de ne pas être capable. C'était tout le temps "la peur de". La peur de me faire rejeter, la peur qu'on ne m'accepte pas, la peur que je sois trop petite. C'était tout le temps comme ça.»

À l’adolescence, à un âge où l’apparence et l’inclusion sociale jouent un rôle important, Sandra aurait bien aimé pouvoir porter les mêmes vêtements que ses amies. À plus forte raison, ses parents travaillaient dans la mode.

«L'habillement, je me cachais tout le temps avec des chandails longs, des robes longues ou des pantalons larges. Je voulais cacher toutes les formes de mon corps, parce que je ne m'acceptais pas», relate-t-elle.

Puis, à l’âge de 19 et 20 ans, deux événements marquants ont donné à sa vie un élan insoupçonné.

Alors qu’elle venait d’aménager en chambre, où elle a fait une dépression, son père est allé la voir en lui demandant de lui écrire ses rêves. «J'ai écrit cinq choses que je voulais. C'était la base pour moi», confie-t-elle à Denis Lévesque.

«Dans les premières 20 années de ma vie, ça a été vraiment difficile. L'acceptation de soi, la confiance en soi, je n’étais pas vraiment bien dans ma peau, je ne m'acceptais pas. Mais à 20 ans, j'ai fait une formation d'épanouissement personnel qui m'a vraiment transformée.»