Quoi penser des ongles en forme de dents?

Après les poils sur les ongles et les 100 couches de vernis, voici les ongles en forme de dents!

Sunny Nails, une chaîne de salons de beauté en Russie a partagé sur Instagram une vidéo de leur nouvelle création ainsi que du processus pour la réaliser, rapporte Mashable.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont rapidement fusé et la majorité des messages était négative.

«Je viens de voir une vidéo où quelqu'un a fait ses ongles en forme de dents et j'ai peur. Je ne déteste pas les dents, mais ça me fait me sentir mal», a écrit Emma Glasgow sur Twitter.

Excuse me, but why are "teeth nails" a thing? I'm not sure I can live in a world where people construct 3D teeth on their nails. — Alea Watson (@fishyface08) 11 mai 2018

☠ Really? Teeth shaped acrylic nails? Like, really? Can you not? Can you just fall off the planet? Yesterday?



Thank you. — 𝔪𝔢𝔱𝔞𝔩𝔦𝔫𝔞𝔫𝔤𝔢𝔩𝔬 (@metalinangelo) 11 mai 2018