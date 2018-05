Restauration patrimoniale majeure pour l’hôtel de ville de Montréal

Reconstruit en 1926 après avoir été incendié, l’hôtel de ville de Montréal, un joyau de la métropole, fera l’objet d’une restauration patrimoniale majeure.

Ces travaux entraîneront par le fait même un grand déménagement, au printemps 2019, pour les élus, les fonctionnaires et l'on prévoit même l’aménagement d’une salle du conseil temporaire dans un immeuble voisin.

La fin des travaux et le retour à l’hôtel de ville pour tout le personnel sont prévus pour 2022.

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 70,5 millions de dollars, mais le coût global incluant les honoraires professionnels, contingences de construction, incidences et taxes, lui, devrait atteindre 116,4 millions de dollars.

Durant les travaux, les occupants de l’hôtel de ville seront relocalisés dans l’édifice Lucien-Saulnier, un immeuble voisin de la rue Notre-Dame Est.

En ce qui a trait à la portée du projet, elle consiste à la mise en valeur et restauration patrimoniale complète des façades de pierre, de la fenestration et de l’intérieur ainsi que la finalisation de la restauration partielle de la toiture de cuivre. Certaines fenêtres datent de 1927. Des réparations de pierre seront également faites sur le balcon du général de Gaulle.

Le remplacement complet des systèmes électriques (incluant l’entrée électrique), mécanique et de plomberie fera aussi partie des travaux. Tout comme la mise en conformité de la détection-incendie, de la compartimentation, des gicleurs et des issues et l’achèvement de l’imperméabilisation des fondations.

Les travaux à l’hôtel de ville vont aussi permettre de faire la réfection des ascenseurs et des systèmes anti-intrusion.