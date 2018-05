Un directeur continue de défendre la gestion de Michaëlle Jean

Malgré un courriel d’un haut dirigeant de l’Organisation internationale de la francophonie qui dit qu’ils doivent «masquer» les finances «aberrantes» du controversé projet Hermione, un directeur de l’organisation continue de défendre la gestion financière de la secrétaire générale de l’organisation, Michaëlle Jean.

«Je pense que ce qui est dit n’est pas réel. Tout a été fait selon les règles de l’art et dans le respect scrupuleux, parce que la Secrétaire générale a donné des instructions fermes dès son arrivée en poste que tout se fasse selon les règles de l’art», a lancé vendredi Georges Nakseu Nguefang, directeur aux Affaires politiques et gouvernance démocratique de l’OIF.

Celui-ci remplaçait Mme Jean à l’horaire de l’événement de clôture d’une conférence de l’OIF à Ottawa vendredi. Il était visiblement extrêmement mal à l’aise de devoir répondre à des questions de notre journaliste et lancé ces quelques phrases tout en prenant la poudre d’escampette.

Pendant plusieurs mois, l’OIF, financée largement par l’argent public du Canada, du Québec et de nombreux pays francophones européens et africains, a refusé d’admettre que le coût du projet de croisière avait ballonné à 1 million $. Dans une lettre ouverte et sur les médias sociaux en mars, l’organisation jurait que les dépenses pour Hermione étaient de 445 000 $.

Mais à l’interne, le responsable de la Direction de l’éducation et de la jeunesse (DEJ), Ma-Umba Mabiala, indiquait à ses pairs qu’il fallait absolument cacher le montage budgétaire du projet, a révélé dans son édition de vendredi «Le Journal de Montréal».

«Nous n’avons pas d’autres choix que de poursuivre Hermione jusqu’à sa fin et d’essayer de “masquer” l’aberration de son montage budgétaire pour le bien général de notre organisation et la réputation de la DEJ», a-t-il écrit dans le courriel obtenu par notre Bureau d’enquête.

Dans le même message, il confirmait aussi que «les frais réels sont plus importants que prévu».