Un «tsunami» va inonder le système de santé

Un «tsunami» de personnes atteintes de multiples maladies chroniques inondera le système de santé dans les prochaines années et fera exploser les coûts en santé, s’inquiètent des experts.

Engorgement du réseau de la santé et complexité des traitements : la «multimorbidité» est un fardeau croissant, et le système n’est pas prêt à accueillir tous ces malades. «C’est très inquiétant», a affirmé le médecin Martin Fortin dans le cadre d’un colloque sur la question au congrès de l’ACFAS.

L’hypertension, le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires sont parmi les plus présentes chez les patients.

«Ça réduit la qualité de vie, ça augmente le niveau de détresse psychologique. Ça augmente les coûts directs et indirects en santé. Ça augmente les taux de complication, les durées d’hospitalisation et les hospitalisations multiples», a-t-il signalé.

Puis, ces maux ne touchent pas seulement les personnes âgées, mais également les adultes.

«À partir de 40 ans, la présence de maladie chronique augmente en flèche», souligne-t-il.

Par ailleurs, une récente étude indique que 13% de la population québécoise aurait de multiples maladies chroniques et que ces personnes représentent le tiers des gens dans les urgences chaque année.

«Et si tu augmentes le nombre de personnes âgées, on va aller vers des prévalences populationnelles qui seront aux alentours de 45% à 50%. C’est énorme. Ce que l’on voit c’est la pointe de l’iceberg. L’explosion des coûts sera énorme. C’est un tsunami.»

Déjà, les maladies chroniques coûtent 100 milliards$ aux Canadiens, selon une étude qui exclut le Québec.

Nouvelle approche

C’est la médecine qui a fait augmenter la longévité. «Avant, dit-il, lorsque tu avais du diabète, tu ne vivais pas longtemps. De plus en plus, on y survit, de plus en plus, on les accumule», a-t-il illustré.

Les recherches ont démontré que 90 % des patients avaient plusieurs maladies chroniques. Malheureusement, les études se concentrent particulièrement sur des maladies et des traitements spécifiques.

«Mais moi, comme médecin de famille, mes patients n’ont pas une maladie à laquelle il faut donner une ligne directrice. Ils ont un ensemble de maladies et il faut composer avec un ensemble de lignes directrices et d’interventions», a expliqué la sommité dans le domaine.

«Il faut se concentrer sur la personne», explique Martin Fortin.

Mauvaises habitudes de vie

Il rappelle que la plupart des maladies chroniques sont causées par de mauvaises habitudes de vie qui «sont modifiables», comme le manque d’activité physique, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’indice de masse corporelle et l’alimentation.

«Notre programme de recherches touche les interventions pour les programmes de première ligne. Il faut intervenir avec une équipe multidisciplinaire pour s’occuper des facteurs de risque et des maladies», a-t-il indiqué.

Coût par année pour les gens qui ont de multiples maladies chroniques au Canada (étude sans le Québec)

100 milliards par année, dont 78,9 milliards des gouvernements

Représente 67 % des dépenses pour des soins hospitaliers.

Coût par citoyen

544 $ pour chaque personne en santé

1380 $ pour les patients avec une seule maladie chronique

4822 $ pour des patients avec deux maladies chroniques et plus

Au Québec