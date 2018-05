Une camionnette en folie sur l'autoroute

De nouvelles images de caméra de surveillance montrent le moment où un automobiliste a dévié sur une autoroute et happé deux poteaux électriques à Milwaukee au Wisconsin.

Sur la vidéo, on peut voir la camionnette rouge qui accélère et qui monte sur le muret de béton. Dans sa course folle, elle frappe de plein fouet les deux poteaux qui cèdent instantanément.

On peut également voir les autres voitures dans les deux directions tenter d'éviter les morceaux de métal et de verre qui volaient de toutes parts. Certaines se sont également arrêtées.

Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident. Le lieutenant Dan Tyk du service des incendies de North Shore assure que les poteaux ont brisé comme ils le devaient.

Le conducteur de la camionnette a été rencontré par les policiers qui lui ont fait passer un test d'alcoolémie. Il a été menotté et emmené au poste de police. Les autorités n'ont toutefois pas dit s'il ferait face à des accusations.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus