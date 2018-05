Dominique Pétin choisie lors d’un ballottage

Le Nouveau théâtre expérimental (NTE) présente «Alpha & Oméga», une pièce élaborée avec la participation du public. Dominique Pétin y a obtenu un rôle à la suite d’un ballottage entre quatre comédiennes. Elle est aussi répétitrice pour des actrices et des acteurs, et elle prête sa voix à des documentaires et à des livres audios.

Avec humour, Dominique Pétin lance: «Je peux me vanter d’être la première actrice du Québec choisie lors d’un ballottage! Quand on m’a sollicitée, ça m’a beaucoup amusée. Je travaille au NTE depuis cinq ans. C’est un univers où l’ego n’est pas à la même place que d’habitude... Pour ce rôle, je me suis surprise à vouloir gagner et j’ai joué le jeu sur les réseaux sociaux.»

Ce fut une lutte acharnée, car Sophie Faucher s’est démenée autant que Dominique. La pièce «Alpha & Oméga», écrite par Christian Vanasse des Zapartistes, a bénéficié de plusieurs collaborations, dont celle du public, qui a choisi les costumes «de survie», la musique «western contemporaine», les éclairages «au néon» et un décor «minimaliste». Durant le spectacle, des bulles sont proposées au public sur place, qui doit alors voter, par exemple, pour une chanson de karaoké ou la conclusion de la pièce parmi quatre finales.

Pourtant, Dominique n’a jamais participé à des exercices d’improvisation. «Ça fait partie de l’expérience. Ces bulles sont étranges, car on arrête la pièce, on joue le jeu, puis on reprend. Même s’il y a beaucoup d’humour, c’est intrigant et différent. Mon personnage, Tatiana, est une géophysicienne humaniste qui penche vers la recherche fondamentale. Elle est décrite comme l’élément de stabilité dans le chaos...» La pièce est présentée à Espace Libre jusqu’au 19 mai.

Coach de jeu

Dominique Pétin est aussi, depuis cinq ans, répétitrice: elle aide des artistes expérimentés à mieux se préparer ou à explorer d’autres palettes de jeu pour les auditions ou pour leurs rôles. «Travailler avec un coach de jeu, ça se fait partout dans le monde, mais ici, les professionnels sont gênés d’en parler. Ils le font en cachette. Pourtant, à moins de croire qu’on est toujours meilleur au premier jet, la préparation est fondamentale. J’ajoute que les producteurs réduisent de plus en plus le temps des tournages. Tout va très vite et, comme les comédiens veulent être prêts, ils compensent. Cet entraînement fait partie du travail fantôme, comme on l’appelle. Personne ne veut manquer sa chance...»

De plus, Dominique fait la narration de documentaires et la lecture de livres pour une maison d’édition. «Je jouerai à Espace Libre dans la reprise de «Camillien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie» du 27 novembre au 15 décembre.» Et la télévision? «J’en ai fait beaucoup, puis plus rien. Le nombre de rôles féminins plus âgés est réduit. Les femmes sont encore dans une image de mère ou de grand-mère, et pas grand-chose d’autre.»

Des fils créateurs

Ses fils, qui sont adultes, ont choisi des métiers qui sont proches d’elle, car ça fait aussi appel à la créativité. Rod le Stod fait du bon rap engagé, tandis que Léopold est devenu cuisinier. Incidemment, Dominique, qui apprécie faire la cuisine, est la porte-parole du Regroupement des popotes roulantes, qui apporte à des gens âgés des repas chauds et une vigie régulière. En conclusion, l’artiste, qui nous disait plus tôt qu’elle aimait les surprises, en a vécu toute une il y a trois ans. «La vie est très surprenante, et c’est merveilleux. Moi, je suis très amoureuse», ajoute-t-elle sans épiloguer.