Erin Simms, la Montréalaise qui brise les tabous à Hollywood

Cette comédie romantique mettant en vedette Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Don Johnson et Andy Garcia a été coécrite par Erin Simms, originaire de Montréal! Entrevue avec cette scénariste quadragénaire qui n’a nullement peur de briser des tabous...

L’idée de base de ce «Club de lecture» est venue lorsque Bill Holderman, coproducteur, coscénariste et réalisateur a décidé d’envoyer à sa mère la trilogie

«Cinquante nuances de Grey» pour la fête des Mères. Avec Erin Simms, ils ont alors décidé d’en faire une histoire plus étoffée en réunissant quatre amies de plus de 60 ans, qui lisent les sulfureux romans.Diane (Diane Keaton) a perdu son mari il y a un an et ses filles la pressent d’emménager en Arizona... jusqu’à ce qu’elle rencontre un pilote d’avion (Andy Garcia).

Vivian (Jane Fonda) est une femme d’affaires redoutable qui, à environ 70 ans, a une vie sexuelle active avec des hommes qu’elle se garde bien d’aimer... jusqu’à ce qu’un ancien amoureux, Arthur Riley (Don Johnson), refasse surface.

Sharon (Candice Bergen), une juge, qui a décidé de tirer un trait sur toute vie amoureuse... jusqu’à ce qu’elle découvre les sites de rencontres en ligne et qu’elle fasse la connaissance d’un homme qui lui convient (Richard Dreyfuss).

Quant à Carol (Mary Steenburgen), elle est mariée avec Bruce (Craig T. Nelson), qu’elle aime profondément, mais leur vie sexuelle ne lui apporte plus la même satisfaction qu’avant. Or, tout change lorsque, lors d’une réunion mensuelle de leur «Club de lecture», les quatre amies se mettent à lire «Cinquante nuances de Grey»!

Presque enterré...

«Nous avons écrit le scénario en 2012, nous l’avons vendu en 2014. Or, la compagnie n’avait pas vraiment les moyens de faire le film. En plus, quand ils nous en ont parlé après, ils voulaient réduire l’âge des femmes! Heureusement que ça n’a pas fonctionné. Et ils ne sont pas les seuls à nous avoir dit qu’ils voulaient des actrices plus jeunes», nous a dit Erin Simms lors d’un entretien téléphonique.

«Nous avons récupéré les droits en 2016 et nous avons décidé, avec Bill, de le coproduire et que ce serait lui qui le réaliserait», les deux associés ayant longtemps travaillé avec Robert Redford, rien de moins, et connaissant bien le milieu. «Nous avons suivi notre passion, nous n’avons pas été inquiets d’aborder deux sujets tabous, le sexe et les femmes d’âge mûr.»

«Le rôle de Diane a été écrit pour Diane Keaton», a répondu Erin Simms lorsqu’on lui a mentionné que les actrices collaient parfaitement à leurs personnages. Celui de Vivian a été considérablement retravaillé pour que Jane Fonda accepte.

«Et en écrivant celui de Carol, je pensais à Mary Steenburgen. C’est vraiment sympa d’écrire en pensant à quelqu’un en particulier, mais cela n’a pas été fait de manière stratégique. Nous nous sommes inspirés de qui nous pensions qu’elles étaient et de l’énergie qu’elles dégagent.»

Et quid des hommes, notamment Andy Garcia et Don Johnson? Une fois n’est pas coutume, ils ont été choisis par les actrices!

«Nous leur avons demandé avec qui elles voulaient travailler parce qu’elles connaissent tout le monde! Étrangement, Don Johnson avait entendu parler du film et voulait jouer dedans, mais, en plus, il connaît Jane Fonda depuis 40 ans, ils sont amis! Jamais nous ne nous en serions doutés!»

«Andy Garcia et Diane Keaton se connaissent depuis «Le Parrain» et voulaient vraiment retravailler ensemble.

Diane a vraiment insisté! Mary nous a suggéré Craig T. Nelson et Candice Bergen nous a parlé de Richard Dreyfuss, qu’elle venait de rencontrer. La chimie que l’on voit à l’écran est réelle et donc totalement crédible.»

Et quand on lui demande si les détracteurs ne risquent pas de tiquer sur le fait que tous les personnages féminins cherchent un homme pour les combler, Erin Simms n’hésite pas une seconde à rappeler le cœur du message de «Club de lecture».

«Je crois que nous disons le contraire. L’histoire parle d’amour de soi, des autres, de toutes les facettes de ce sentiment. Aucune de ces femmes n’est désespérée. Et oui, il s’agit d’une comédie romantique dont on sort heureux et ça fait du bien.»

«Club de lecture» fait rire les cinéphiles dès le 18 mai.