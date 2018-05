John Horgan, «l'un des pires politiciens» au pays, selon le maire de Calgary

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, s’en est pris durement au premier ministre néodémocrate de la Colombie-Britannique, John Horgan, qu’il a qualifié de «l'un des pires politiciens» au pays.

M. Nenshi est d’avis que M. Horgan fait de la désinformation sur les risques liés au projet de pipeline Trans Mountain.

«Il est très clair que [John Horgan], qui est l'un des pires politiciens que nous ayons vus au Canada depuis des décennies, fait du populisme qui n'est pas fondé sur des faits», a-t-il affirmé vendredi, selon Global News.

Les propos de M. Nenshi faisaient écho à un texte rédigé par M. Horgan, il y a près d’un mois, sur le site medium.com, dans lequel ce dernier assure qu’il défendrait ceux qui s’inquiètent de l'impact qu'un déversement de pétrole lourd aurait sur l’économie et l’environnement.

M. Nenshi croit toutefois que l’opinion publique ne partage pas l’avis de John Horgan ou du maire de Vancouver, Greg Robertson, lui aussi farouchement opposé au projet d'oléoduc.

Jeudi, c’est l’ancien vice-président américain Al Gore qui a fait part de son opposition au projet. Dans un message sur Twitter, M. Gore a indiqué que «l’oléoduc de Kinder Morgan transportant du pétrole des sables bitumineux sales serait un pas en arrière dans nos efforts pour résoudre la crise climatique», a écrit l'ancien bras droit du président Bill Clinton, se disant aux côtés de John Horgan, Greg Robertson et de «tous les Canadiens, y compris les Premières Nations – «qui se battent pour arrêter ce pipeline destructeur».

La Colombie-Britannique et l'Alberta, toutes deux dirigées par des gouvernements néodémocrates, sont à couteaux tirés relativement au projet Trans Mountain, estimé à 7,4 milliards $, lequel vise à acheminer près de 900 000 barils de pétrole par jour depuis l'Alberta vers Burnaby, en banlieue de Vancouver, en vue de l'exporter.

Bien que le projet ait été approuvé par Ottawa, la Colombie-Britannique s’y oppose, tout comme plusieurs militants environnementalistes et des communautés autochtones. Le gouvernement Horgan a demandé au plus haut tribunal de la province de statuer sur son pouvoir et le fédéral a assuré qu’il interviendrait dans la cause.

«Nous sommes convaincus de la compétence du Parlement du Canada sur les oléoducs interprovinciaux et nous interviendrons dans le renvoi afin de défendre cette compétence sans équivoque», avait dit la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould.