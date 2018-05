Le syndicat des policiers de Québec inquiet

La Fraternité des policiers de Québec craint de faire les frais du cafouillage politique dans le dossier de la future centrale de police, dont l’ouverture, prévue en 2020, risque d’être retardée.

Celui qui est à la tête du syndicat des policiers craint de nouveaux retards à la suite du départ du numéro deux d’Équipe Labeaume qui pilotait ce dossier controversé.

«Personne ne s’attendait à ce que M. Julien démissionne [...] J’ai l’impression qu’on risque de faire les frais de tout ça», a confié Marc Richard en entrevue vendredi.

Non seulement les coûts ont explosé par rapport aux premières évaluations – passant d’environ 40 millions $ à 72 millions $ –, mais les problèmes engendrés par une planification déficiente au départ entraîneront aussi fort probablement le report du chantier, se désole-t-il.

«Même pas de plans»

«Les premières dates [pour l’ouverture] étaient 2020... Là, on est en 2018 et il n’y a même pas de plans qui sont faits ni d’appels d’offres pour les firmes d’architectes. On est probablement rendus à la fin 2021 et j’ai comme l’impression qu’on va repousser ça encore d’une couple d’années», a-t-il opiné.

À l’instar de l’opposition à l’Hôtel de Ville, les policiers réclament aussi plus de «transparence» dans ce dossier. Ils déplorent d’être informés au compte-gouttes par l’état-major sur le projet de nouvelle centrale dans Lebourgneuf.

Pas assez de stationnements

Le manque de stationnements sur le terrain – à l’angle de Pierre-Bertrand et de la rue des Rocailles – les inquiète au plus haut point.

«On ne peut pas mettre les policiers à des centaines de mètres de leur lieu de travail. C’est une question de sécurité. Dans le passé, on a déjà eu des policiers dont le véhicule personnel a été brisé parce qu’ils avaient été reconnus en sortant de leur véhicule.»

Le chef du SPVQ a décliné notre demande d’entrevue.

Ce qu’ils ont dit sur le départ de Jonathan Julien

«Ça s’est fait vite tout ça. Je trouve ça d’une grande tristesse pour l’équipe parce que je sais à quel point c’est une équipe solide et soudée. Quand des événements comme ça surviennent, ça bouleverse tout le monde.»

– Julie Lemieux, ex-conseillère d’Équipe Labeaume (2009 à 2017)

«C’est triste. J’ai beaucoup aimé travailler avec Jonathan Julien, c’est un ami, mais je ne lancerai pas la pierre pour autant à Régis parce que je l’apprécie aussi énormément. Ça me fait juste beaucoup de peine.»

– Laurent Proulx, ex-conseiller d’Équipe Labeaume (2013 à 2017)

«Là, j’ai peur que mes membres paient le prix pour ce cafouillage-là.»

– Marc Richard, président de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec