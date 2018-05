L'Impact blanchi par la pire offensive de la MLS

L’Impact a subi un deuxième revers consécutif et un sixième en sept matchs, samedi après-midi, au Stade Saputo, où il s’est incliné 2-0 devant l’Union de Philadelphie.

Il s’agit d’une première victoire à l’étranger en 17 matchs pour l’Union.

Cory Burke a marqué le premier but des siens en fin de première demie sur une reprise de la tête. Raymon Gaddis et Borek Dockal ont obtenu des mentions d’aide. Il s’agissait du premier but de l’Union cette saison sur un terrain adverse.

Burke a toutefois mis son équipe dans le pétrin en deuxième demie alors qu’il s’est fait expulser de la rencontre à la 58e minute de jeu.

Évoluant en surnombre, les joueurs de l’Impact, notamment Anthony Jackson-Hamel, ont frappé à la porte des buts plusieurs fois, mais Andre Blake a résisté devant la cage de l’Union.

Le carton rouge décerné au défenseur Daniel Lovitz à la 67e minute a refroidi les ardeurs de l’équipe locale.

Haris Medunjanin a porté le coup de grâce à l’Impact en touchant la cible à la 88e minute de jeu.

Evan Bush a fait face à sept tirs cadrés devant le filet de l’Impact. Pour sa part, Blake a repoussé les quatre tirs cadrés dirigés vers lui.

Le prochain match de l’Impact aura lieu le lundi 21 mai à Montréal, contre Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy de Los Angeles.