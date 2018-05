Manon Massé de retour devant ses militants

Les militants de Québec solidaire sont réunis en Conseil national en fin de semaine à Québec.

Il s'agit de la première sortie publique de Manon Massé depuis sa blessure, une fracture à la jambe survenue le 23 avril dernier.

La députée et co-porte-parole de QS est officiellement devenue candidate au poste de première ministre, advenant la victoire de son parti aux prochaines élections. Elle a reçu 98% des appuis.

Amir Kadhir a dévoilé le résultat du vote de ce matin – une simple formalité – en la présentant comme la «force tranquille» de QS.

Selon le député de Mercier, qui a annoncé récemment qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat, Mme Massé incarne la sagesse et la bienveillance, en plus d’être la plus compétente à ses yeux pour remplir la fonction de première ministre.

«Je suis tellement contente aujourd’hui et avec le mandat que vous venez de me donner, vous me donnez des ailes, je n’ai pas besoin de ma deuxième jambe», a-t-elle lancé en riant.

Le Conseil national se poursuivra demain alors que les candidats solidaires en vue des élections d’octobre prochain seront présentés.