Marie-France Lambert: une première mise en scène

La comédienne ajoutera une corde à son arc avec la mise en scène d’«Art», sa toute première pièce, dans laquelle joue notamment son conjoint, Martin Drainville. Elle nous parle de ce beau défi.

Marie-France, que représente pour vous le fait de toucher à la mise en scène pour la toute première fois?

Je suis tellement contente! Ça fait 31 ans que je pratique le métier de comédienne, et je pense que je suis rendue là. Après tout ce temps, j’avais envie de passer à la mise en scène; je me sens prête pour ce genre de défi.

Pourquoi avez-vous choisi cette pièce?

Je l’avais vue il y a plus de 20 ans, lorsqu’elle a été présentée au Rideau Vert, et je l’ai revue au Théâtre Old Vic lors d’un voyage à Londres. Je me suis alors dit qu’il fallait monter cette pièce à nouveau.

Avez-vous rapidement su à qui vous alliez attribuer les rôles principaux?

Oui. Luc Guérin, Benoît Brière et Martin Drainville font partie de ma vie et, étonnamment, ces trois grands amis ont plusieurs caractéristiques en commun avec les personnages de la pièce. Je n’ai donc pas eu à chercher très loin pour combler les rôles.

Vous dirigerez votre conjoint, Martin Drainville, pour la première fois...

Oui. Je vais vraiment être en situation de rapport de force! (rires) Sans blague, je suis contente de travailler avec mon chum et qu’il soit de ma première mise en scène, car c’est un excellent comédien. Le défi pour nous deux sera de tracer une ligne entre notre relation professionnelle et notre relation personnelle. Mais je suis certaine qu’on va y arriver!

Depuis combien de temps êtes-vous en couple?

Nous nous connaissons depuis 30 ans — nous avons tous les deux joué dans la pièce «Ines Pérée et Inat Tendu» à nos débuts —, mais, en 2013, nous nous sommes recroisés dans la pièce «La puce à l’oreille» et, peu à peu, l’amitié a fait place à l’amour.

Quels sont vos autres projets en ce moment?

Je joue surtout au théâtre. L’année dernière, j’ai participé à quatre pièces, et ça va être la même chose cette année.

Cette saison, Denise Filiatrault a laissé une grande place aux femmes. Qu’est-ce que ça représente pour vous?

Je suis pour l’équité dans notre métier. Je réalise un grand rêve en faisant ma première mise en scène, alors je ne pourrais pas être plus heureuse, d’autant plus que je suis entourée de trois joyeux fous pour ce projet!