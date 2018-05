«On va dans des trucs assez glauques» – Patrice Robitaille

Dès le 15 mai, Club illico offrira à ses abonnés la deuxième saison de «Victor Lessard», le célèbre policier sorti de l’imagination de Martin Michaud. Si le premier opus des aventures du sergent-détective était basé sur le roman «Je me souviens», le second est une adaptation de «Violence à l’origine».

L’enquête qui met en scène un certain père Noël s’avère de nouveau pleine de rebondissements. On s’est entretenu avec celui qui donne vie à Victor Lessard, Patrice Robitaille. «C’est une intrigue encore très dense. On reprend les choses pratiquement là où on les a laissées. En fait, c’est quelques semaines plus tard», résume Patrice Robitaille quand on le questionne sur ce que nous réserve cette deuxième saison de «Victor Lessard». Soucieux de ne rien dire qui pourrait gâcher le plaisir des fans de la série, le comédien ajoute: «Souvent, on nous pose des questions à propos de l’évolution des personnages. Pour «Victor Lessard», les personnages n’ont pas évolué tant que ça, puisqu’on les retrouve quelques semaines après les événements de la première saison. Ils n’ont pas changé et ont encore les mêmes relations. Quant à l’intrigue, je vous dirais que ça tourne beaucoup autour de jeunes filles qui sont embrigadées dans des réseaux de prostitution et de trafic d’êtres humains. C’est très rough. On va dans des trucs assez sombres et assez glauques.»

Son personnage et les collègues de ce dernier, dont Jacinthe Taillon (Julie Le Breton), enquêtent sur une organisation très bien structurée. «C’est un groupe qui a des ramifications à très grande échelle, voire à l’international. C’est vraiment une grosse enquête», assure Patrice Robitaille. Les lecteurs de l’oeuvre de Martin Michaud savent qu’un personnage aussi important que mystérieux fait partie de l’intrigue et qu’il est appelé Le père Noël. «Il est un des maillons très forts du groupe criminel. Il tire les ficelles.»

Un punch assez important

Dans la deuxième saison, on en apprendra plus à propos du sergent-détective. «Comme je le disais, il n’a pas changé tant que ça, mais ça va venir. On va en apprendre davantage sur ce qui lui est arrivé lors d’une opération policière. Dans la première saison, ça commence avec le retour de Victor Lessard à son poste. Il a été en arrêt de travail, un congé un peu forcé. Les enquêtes internes ont fouillé dans ses affaires parce que deux policiers sont morts pendant une opération pilotée par lui. On en apprendra plus sur cette histoire qu’on a traînée pendant toute la première saison. La lumière sera faite sur ce qui s’est vraiment passé. Ça va aller vite. C’est un punch assez important, qui nous fera voir le personnage sous un autre jour.»

Quant à la possibilité de voir apparaître à l’horaire de Club illico une troisième saison de «Victor Lessard», Patrice Robitaille ignore encore ce qu’il en est. «Je sais que Martin Michaud est en train d’écrire un cinquième roman avec ce personnage et qu’il y a un désir de sa part... Il y a des rumeurs, mais moi je n’ai rien de signé.»

Le scénario de la deuxième saison de «Victor Lessard» a été écrit par Martin Michaud en collaboration avec Frédéric Ouellet. Patrice Sauvé signe toujours la réalisation de cette série, qui a de nouveau été tournée en ultra-haute définition (4K).

Un film avec Julie Le Breton

Avant d’entreprendre le tournage des nouveaux épisodes de «Victor Lessard», Patrice Robitaille a retrouvé son amie Julie Le Breton sur le plateau de «Quand l’amour se creuse un trou», un long métrage signé Ara Ball. «On joue deux profs d’université qui sont parents d’un jeune rendu à la fin de son adolescence. Cette période est un peu difficile pour lui. Il a de mauvaises notes et il veut lâcher l’école. Bref, il est un peu tout croche. Ses parents veulent lui mettre un peu de plomb dans la tête et le recentrer. Lui, tout ce qui l’intéresse, c’est de faire du skateboard et de fumer du pot. Ça vient évidemment chercher les deux universitaires cérébraux que sont ses parents. Ils louent donc un chalet pour sortir le jeune de son milieu. Ça ne fonctionnera pas comme les parents l’avaient prévu. Le jeune aura une idylle avec une voisine, une femme d’un certain âge.»

Robert Naylor interprète le jeune homme de 17 ans, et France Castel joue sa bien-aimée de 73 ans. Rose-Marie Perreault et Thomas Beaudoin sont aussi de la distribution. Le film prendra l’affiche le 15 juin. Patrice Robitaille pourra aussi être vu dans le film «Pauvre Georges», de la réalisatrice Claire Devers. La coproduction entre la France, la Belgique et le Canada met en vedette Grégory Gadebois et Monia Chokri. Au théâtre, l’acteur sera de la distribution de «Consentement», de Nina Raine, en décembre chez Duceppe.