Sophie Lorain est l’une des six porte-parole de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, qui vient de lancer une importante campagne de financement visant à amasser 25 millions de dollars. Nous nous sommes entretenus avec la comédienne sur les raisons de son implication.

Sophie, pourquoi avez-vous accepté de vous impliquer dans la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne?

D’abord, parce que l’hôpital a demandé à tous les employés de donner des noms de personnalités qu’ils aimeraient voir s’impliquer dans la fondation, et mon nom était parmi ceux-là.

Je le fais aussi à la mémoire de Claudie Alarie, la jeune fille qui m’a contactée en premier. Elle travaillait à l’urgence de cet hôpital, et moi, je travaille depuis des années avec son père, car Serge est comptable de production.

J’ai accepté tout de suite. Mais, moins d’un mois plus tard, Claudie est décédée dans un événement assez tragique. Pour elle et pour Serge, j’ai décidé d’embarquer dans le projet.

Connaissiez-vous cet hôpital?

J’ai déjà été en contact avec le personnel de Charles-LeMoyne, parce qu’une de mes amies y est décédée.

M’impliquer dans la fondation de cet hôpital est pour moi une manière de boucler la boucle, et aussi de remercier les gens qui avaient aidé mon amie Madeleine à l’époque.

Vous avez joué une médecin dans «Au secours de Béatrice» pendant quatre ans. L’hôpital est-il un environnement familier pour vous maintenant?

Un plateau de tournage reste de la magie et du faux. Mais on côtoyait régulièrement du personnel d’hôpital, des consultants, des ambulanciers... Certains figurants travaillaient en milieu hospitalier, et on tournait dans une aile désaffectée d’un hôpital.

C’est un milieu qui m’a toujours beaucoup intéressée. Je pense que, si je n’avais pas été comédienne, j’aurais été médecin.

À l’hôpital Charles-LeMoyne, j’ai d’ailleurs visité les services d’hémodynamie, d’obstétrique, d’oncologie... C’est un monde passionnant.

Quelles spécialités vous intéressaient davantage?

Surtout l’urgentologie et les soins intensifs. Travailler dans le chaos tout en y créant de l’ordre, essayer de stabiliser la situation d’un patient... je trouve que c’est passionnant.

Ça demande de réagir très vite dans un temps très court, de trouver des solutions et ensuite de faire en sorte que les choses soient prises en main par la bonne personne dans le bon service.

Mon rôle de Béatrice faisait référence à quelque chose que j’aimais déjà beaucoup.

De nouveaux porte-paroles

C’est dans une ambiance festive et dans une union parfaite entre les artistes et le milieu hospitalier qu’a eu lieu le lancement de la campagne majeure de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, le 25 avril dernier.

Sophie Lorain, Josée Lavigueur, Dominic Arpin, Michel Louvain, Kim Thúy et Josée Boudreault ont choisi de donner de leur temps et de prêter leur image à la campagne de la Fondation, qui a pour objectif de collecter 25 millions de dollars.

Lors du lancement, les porte-parole ont rendu visite à des patients en cardiologie, en oncologie et en néonatalité.

Avec cette campagne, la Fondation souhaite financer quatre projets prioritaires, soit l’acquisition d’un Tep Scan, le réaménagement de l’unité d’endoscopie, l’aménagement d’une unité d’intervention brève en santé mentale et la création d’une chaire de recherche sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aux personnes atteintes de cancer.

Rappelons que cet hôpital dessert 20% de la population québécoise, soit plus de 1,5 million de personnes, ce qui en fait l’un des plus grands centres hospitaliers de la province.

On s’informe au fhclm.ca.