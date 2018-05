Un ex-chef du Bloc québécois rejoint les conservateurs

Michel Gauthier, un ancien chef du Bloc québécois, rejoint les rangs du Parti conservateur du Canada.

L’ex-bloquiste a annoncé officiellement sa décision de se ranger du côté du parti d’Andrew Scheer samedi, au conseil national du Parti conservateur à Saint-Hyacinthe. Il ne se présenterait cependant dans aucune circonscription aux prochaines élections, préférant prêter main-forte aux candidats du parti au Québec.

«C'est le parti politique le plus près des nationalistes québécois, le plus sensible au Québec et c'est aussi un nouveau parti avec un nouveau chef, une nouvelle équipe, un nouveau programme et ça va faire un nouveau gouvernement. Moi, je veux travailler à ça!», a lancé M. Gauthier, affirmant avoir été en réflexion pendant 11 ans.

Michel Gauthier a siégé à la Chambre des communes de 1993 à 2007 sous la bannière du Bloc québécois, en tant que député de Roberval. Il a dirigé le parti brièvement en 1996, après le départ de Lucien Bouchard. Il a occupé notamment la fonction de leader parlementaire de l’opposition de 1993 à 1996 et de 1997 à 2007.

M. Gauthier a également été député du Parti québécois à l’Assemblée nationale de 1981 à 1988, toujours dans la circonscription de Roberval. Il a été adjoint parlementaire du ministre des Finances de 1983 à 1985, puis vice-président de la Commission des affaires sociales de 1986 à 1988.

Le politicien de carrière a démissionné de ses fonctions le 29 juillet 2007 avant d’animer l’émission d’affaires publiques «Gauthier», de 2007 à 2008.