11 erreurs que tous les voyageurs font au moins une fois

Que ce soit par manque d'expérience ou en raison de l'excitation à l'approche du grand départ, il y a des erreurs que tous les voyageurs commettent au moins une fois, particulièrement lors de leur premier séjour à l'étranger.

Question d'éviter que cela vous arrive, prenez le temps de lire la liste d'erreurs inspirée du site Traveller.

1. Trop vouloir tout planifier. Il y a certainement un côté sécurisant à tout planifier (comme si, de cette façon, rien ne pouvait vous arriver). Et bien, sachez-le, il arrive TOUJOURS quelque chose qui viendra bousculer vos plans. Alors avez-vous vraiment besoin de tout prévoir dans les moindres détails? Contentez-vous plutôt des grandes lignes et laissez-vous un peu de flexibilité.

2. Recourir aux services d'un conseiller en voyage pour absolument tout. À l'ère où il est plus que jamais facile de tout organiser soi-même sur Internet, il peut être tentant de se passer des services d'un conseiller en voyage. N'hésitez pas à faire appel à eux pour réserver vos vols parce que, après tout, ce sont des spécialistes et parce qu'en réservant auprès d'un conseiller autorisé, vous serez éligible au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Pour le reste, pensez à magasiner vous-même (hébergement, excursions, etc.), vous ferez sans doute des économies.

3. Essayer de tout voir. Vous partez loin de la maison pour visiter une ville ou un pays où vous ne retournerez peut-être jamais. Il est donc normal que vous vouliez tout voir, mais cela est impossible. Concentrez-vous plutôt sur les incontournables ou sur ce que vous voulez absolument voir. Oubliez aussi les voyages du type «cinq pays en deux semaines» où, dans les faits, vous ne verrez pas grand-chose. Bref, soyez réaliste.

4. Sous-estimer les coûts. À moins que vous soyez du genre très prévoyant (ou expérimenté), il y a fort à parier que votre voyage vous coûtera plus cher que ce que vous aviez initialement prévu. Il y aura assurément des imprévus, mais il y a aussi des choses auxquelles vous devez penser. Il peut être tentant de réserver un billet pour l'Asie à 700$, mais vous en aurez moins pour votre argent si l'itinéraire des vols vous oblige à louer une chambre d'hôtel en transit et à dépenser pour des repas supplémentaires, par exemple.

5. Être arnaqué. Expérimenté ou non, ça nous arrive tous et il n'y a pas de solution parfaite pour s'en tirer à part... se méfier.

6. Craindre les locaux. Oui, il faut se méfier, mais pas au point d'être suspicieux envers tout le monde et de craindre la moindre personne qui vous offre de l'aide de peur d'être arnaqué. La majorité des locaux que vous croiserez sur votre passage ne vous voudront aucun mal.

7. Partir «trop lourd». Trop de vêtements, trop de souliers, trop de choses «au cas où»... (Relisez notre article: 9 erreurs à ne pas faire lorsque vous faites votre valise) Plutôt que de multiplier les vêtements, pensez à faire du lavage à destination. Pour le reste, à moins de partir dans un endroit très reculé, vous aurez la possibilité d'acheter ce qu'il vous manquera une fois sur place.

8. Trop acheter. Inutile de refaire votre garde-robe avant de partir ou de vous équiper comme si vous étiez un grand voyageur expérimenté. Portez bien entendu des vêtements appropriés, mais que vous avez déjà et dans lesquels vous êtes confortable. C'est votre premier voyage de type sac à dos? Plutôt que d'investir des centaines de dollars pour l'achat d'un sac sans savoir si vous aimerez l'expérience au point de la répéter, sachez que certaines compagnies offrent un service de location.

9. Ne pas souscrire à une assurance. Vous avez besoin d'une assurance. La plupart du temps, vous reviendrez en vous disant que vous avez payé pour rien (et tant mieux!), mais vous partirez la tête en paix et LA fois où vous en aurez besoin, vous serez vraiment heureux d'y avoir souscrit.

10. Considérer le guide voyage comme une bible. Les guides de voyage sont une source inestimable d'information, mais ne basez pas votre séjour uniquement sur les conseils qui s'y trouvent. Visitez d'autres attractions et arrêtez-vous dans des restaurants qui n'y sont pas mentionnés.

11. Paniquer. Plus facile à dire qu'à faire, diront certains. Vous êtes en voyage, la vie est belle... À moins qu'il vous arrive quelque chose de vraiment grave, apprenez à relativiser. Vous vous êtes fait voler de l'argent? Vous avez pris le mauvais train? Votre téléphone intelligent (mal fixé à votre selfie stick) a sombré dans les canaux de Venise emportant du même coup toutes vos photos? Tout cela est fâchant, il va sans dire, mais vous êtes en vie et c'est bien cela le plus important.