Trois ours trouvent refuge dans son garage!

Une femme a fait une découverte à la fois surprenante et quelque peu terrifiante en ouvrant sa porte de garage. Elle est tombée face à face avec une famille... d’ours!

Lundi soir dernier, Cathy Laroche était en train de souper lorsqu’elle s’est mise à entendre des bruits provenant du garage de sa résidence.

«Je me demandais ce qui se passait là et quand j’ai soulevé la porte de garage, quelle ne fut pas ma surprise de trouver trois ours à l’intérieur», témoigne la résidente du Massachusetts.

La maman ourse et ses deux petits sont alors sortis du garage avant de disparaître hors des limites du terrain. C’est à ce moment que Mme Laroche a découvert ce qui avait attiré les trois intrus à cet endroit.

«Nous avions remisé les graines pour les oiseaux dans le garage, tel qu’on nous l’avait conseillé. Ils ont jeté le sac par terre, c’est probablement le bruit que j’ai entendu [en soupant].»

Un responsable de la faune et des pêcheries de cet État du Nord-Est américain interrogé par la chaîne CNN a rappelé l’importance de ne pas céder à la panique quand on croise un ours dans la nature ou à tout autre endroit. «Il faut montrer à l’ours que vous êtes une personne. Parlez-lui avec une voix calme, mais confiante, précise Dave Wattles. Tout en reculant, gardez le contact visuel avec l’animal en tout temps, en vous efforçant d’augmenter la distance qui vous sépare de ce dernier.»

Heureusement pour Cathy Laroche, sa rencontre avec non pas un, mais bien trois ours, s’est bien terminée.