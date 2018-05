Une arrivée grandiose pour les 5500 participants

Pour la sixième présentation de la Course du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), les 5500 jeunes coureurs partis samedi matin à Québec sont arrivés au Stade olympique, dimanche après-midi, par l’entrée Marathon, celle-là même que les marathoniens ont empruntée pour compléter leurs 42 kilomètres lors des Jeux olympiques de 1976.

Des élèves d’écoles de partout au Québec ont relevé le défi de parcourir les 270 km dans le cadre d’une course à relais. Certains se sont blessés en cours de route, mais ils ont pu finir la course en fauteuil roulant.

Pour l’ambassadeur Guillaume Lemay-Thivierge, qui est rattaché à l’événement pour la cinquième année, c’était toute une sensation de compléter le parcours à l’intérieur du Stade olympique.

«C’est vraiment grandiose de terminer ainsi, a lancé l’acteur. Malgré ce qu’on peut dire sur le stade, ça demeure le Stade olympique, un emblème d’activités physiques au Québec.»

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Guillaume Lemay-Thivierge, Marianne Saint-Gelais et Pierre Lavoie TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: les médailles. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie et Marianne Saint-Gelais. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Marianne Saint-Gelais, Pierre Lavoie et Guillaume Lemay-Thivierge. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Marianne Saint-Gelais, Pierre Lavoie et Guillaume Lemay-Thivierge. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Marianne Saint-Gelais, Pierre Lavoie et Guillaume Lemay-Thivierge. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: les coureurs d'une école de Gaspé. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: les coureurs d'une école de Gaspé. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Les parents venus encourager les coureurs. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie et Marianne Saint-Gelais dansent. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie entouré de participants. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 12 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie entouré de participants. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 12 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie et une participante. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie et sa conjointe. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 13 mai 2018. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 12 mai 2018. Sur la photo: Pierre Lavoie et sa conjointe. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Toma Iczkovits/Agence QMI Arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie, au stade olympique de Montréal, le dimanche, 12 mai 2018. Sur la photo: Marianne Saint-Gelais, Pierre Lavoie et Guillaume Thivierge-Lemay. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI









































En raison de ses multiples engagements, Lemay-Thivierge n’a pas pu participer à l’événement comme il aurait aimé, mais il tenait à être présent pour le départ et à l’arrivée.

«J’ai changé des obligations pour pouvoir y prendre part, c’est primordial pour moi d’appuyer une si belle organisation. D’ailleurs, j’ai commencé à parler avec eux pour organiser une course à mon image, qui pourrait avoir lieu dans deux ans. J’ai hâte de dévoiler le projet.»

Une nouvelle expérience pour St-Gelais

Une des athlètes chouchous du Québec, Marianne St-Gelais, a pour sa part parcouru environ 40 km.

«J’ai vraiment aimé l’expérience, a lancé la nouvelle retraitée du patinage de vitesse. J’ai bien aimé la proximité avec les jeunes. On se fait toujours une petite idée quand on embarque dans quelque chose, mais c’est vraiment au-delà de ce que je m’attendais. De voir bouger autant de jeunes, c’est vraiment rafraîchissant.»

Le grand manitou du GDPL a pour sa part réinventé sa façon à lui de participer à l’événement afin de côtoyer le plus grand nombre de jeunes.

«J’ai sorti mon vélo, j’ai fait 140 km pour encourager le plus de jeunes possible, a lancé Pierre Lavoie. Aujourd’hui [dimanche], j’ai fait le parcours à l’envers et j’ai remonté le peloton.»

Ce fut également un entraînement pour la 10e édition de l’événement cyclisme du 1000 km du GDPL qui se déroulera du 14 au 17 juin 2018.