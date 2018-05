10 enfants trouvés dans des conditions horribles

Les policiers de Fairfield en Californie ont sauvé dix enfants qui vivaient dans des conditions horribles et qui auraient été torturés. Deux personnes ont été arrêtées.

Un dossier d'enfant disparu s'est transformé en histoire de maltraitance lorsque des agents ont voulu raccompagner chez lui un garçon de 12 ans, le 31 mars dernier, et qu'ils ont trouvé les enfants qui vivaient dans des conditions dangereuses.

Dans un communiqué, on apprend que, lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils se sont inquiétés pour les enfants âgés de 4 mois à 11 ans.

L'enquête a révélé qu'il y avait un long historique d'abus physique et psychologique envers les enfants.

La mère, Ina Rogers, 30 ans, a été arrêtée pour négligence. Les dix enfants ont été retirés de la maison et placés aux soins des services sociaux.

C'est toutefois près de deux mois plus tard que la deuxième arrestation a eu lieu. Jonathan Allen, le père âgé de 29 ans, fait face à neuf chefs d'accusation pour torture et six chefs de violences sur des enfants.