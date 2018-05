Les analystes de «La Joute» ont vivement déploré le bain de sang survenu à la frontière de la bande de Gaza lors de heurts et de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.

«Quand on disait qu’il va y avoir des conséquences énormes à la décision de Trump, ben on vient d’en avoir un exemple, soutient Luc Lavoie. Et d’après moi, c’est le début de quelque chose qui va s’étirer et s’étirer et Israël semble n’avoir aucune limite à ce qu’ils vont utiliser comme armement.»

«C’est extrêmement déprimant, parce que moi je fais partie de ceux [...] qui ont cru à un éventuel accord de paix entre Israël et les Palestiniens», affirme Bernard Drainville.

«Les Palestiniens qui ont franchi la frontière, c’est assurément pas des enfants de chœur, ajoute Caroline St-Hilaire. Mais est-ce que c’était nécessaire d’attaquer si fort? Je ne suis pas certaine. Moi non plus je n’y crois pas au processus de paix. En tout cas, de moins en moins.»

