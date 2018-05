Des fonds pour l'inclusion à l'école

Égalité et respect entre les différentes communautés culturelles, voilà les valeurs que la Caisse de dépôt et placement espère inculquer aux jeunes de notre société.

21 institutions financières ont répondu à l'invitation de la Caisse et ont investi trois millions et demi de dollars dans un fonds qui financera neuf organismes qui oeuvrent auprès de milliers d'élèves.

Les 460 élèves de l'école primaire Bienville, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, représentent plus de 60 nationalités. Les jeunes, qui proviennent de milieux défavorisés, apprennent à vivre ensemble. La direction de l'école et l'Institut Pacifique, qui développe des programmes pour prévenir la violence, leur inculquent des valeurs de respect et d'égalité. Ils en parlent entre eux en atelier.

L'attentat à la mosquée de Québec, l'an dernier, a secoué plusieurs de ces élèves. À la suite de ce tragique événement, la Caisse de dépôt et placement du Québec a décidé d'agir.

«On s'est dit: ce ne sont pas les valeurs que l'on veut véhiculer au Québec et ce ne sont pas les valeurs des Québécois», explique Michèle Boisvert, première vice-présidente à la Caisse.

Le fonds de 3,5 millions de dollars sur cinq ans financera neuf organismes qui font déjà de l'éducation dans des écoles et des CPE.

La Caisse de dépôt espère que ce fonds, qui profitera partout au Québec, permettra de jeter les bases d'un monde meilleur.