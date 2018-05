Deux groupes manifesteront samedi à Saint-Bernard-de-Lacolle

TVA Nouvelles a appris que Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, sera le théâtre de deux manifestations samedi, l’une tenue par les promigrants et l’autre organisée par des citoyens dénonçant les passages illégaux sur le chemin Roxham.

La première manifestation, celle des pro-migrants, est annoncée depuis quelques jours et elle aura lieu entre 11h et 17h à la frontière. Ces citoyens veulent dénoncer notamment «l’extrême droite».

Lundi, TVA Nouvelles a appris qu’un deuxième groupe de manifestants composés de citoyens qui en ont assez de voir les demandeurs d’asile franchir illégalement la frontière au quotidien via le chemin Roxham seront également présents samedi.

Ce groupe ne cherche pas la provocation et ne se dit pas raciste, précise l’organisateur Pierre Dion.

«Nous ne nous sentons pas concernés par cette accusation d’extrême droite. Nous irons défendre notre point de vue samedi, dit-il. On veut dire à nos gouvernements que les Québécois sont tannés de voir des gens entrer dans notre province sans papiers. On leur demande de passer par la véritable frontière. Ils les laissent passer par le chemin Roxham, ça na pas d’allure, il faut que ça arrête. On a de la misère à nourrir nos personnes âgées. Ça ne va pas bien avec nos infirmières non plus et pendant ce temps, on fait entrer illégalement du monde, je ne suis pas d’accord avec ça. Ils doivent entrer légalement.»

Moins de passage sur le chemin Roxham

Par ailleurs, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, il y a eu 144 passages illégaux le week-end dernier, entre vendredi et dimanche.

Il s’agit de moins de 50 passages par jour, bien loin des chiffres du long week-end de Pâques, où plus de 500 migrants avaient franchi la frontière illégalement.

Les démarches d’Ottawa à l’étranger, en Afrique, notamment ont-elles porté fruit? Trop tôt pour tirer des conclusions, dit le ministre Marc Garneau.

«On travaille pour passer certains message, le ministre de l’Immigration est au Nigeria en ce moment, c’est le plus grand pourcentage de gens qui traversent en ce moment. On verra avec le temps, mais il faut être prêt pour toute éventualité. Ce serait imprudent de conclure, basé sur quelques jours, que le message a passé.»