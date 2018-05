Diversifier l’économie du Lac-Saint-Jean

Reconnu pour son bois et sa production d’aluminium, le Lac-Saint-Jean compte depuis le début de l’année sur un nouvel organisme chargé de veiller à la diversification de l’économie locale grâce à l’innovation.

Inaugurée en janvier dernier, la Corporation d’innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) regroupe 14 municipalités qui aspirent à trouver des idées novatrices pour assurer leur développement économique.

Drones

Pour le grand patron de la CIDAL, ce développement passe inévitablement par le Centre d’excellence sur les drones d’Alma, l’un des deux seuls centres du genre au Canada autorisés à mener des recherches sur l’utilisation de ces appareils volants.

«Éventuellement, les drones vont opérer dans les zones nordiques pour l’industrie de la forêt, de la prospection, de la recherche et sauvetage. Ça va se retrouver également dans la détection et le combat de feu de forêt, d’inspection hydroélectrique, etc. Ici, on fait toutes sortes de tests avec des clients de partout dans le monde», explique le directeur général de la CIDAL, Marc Moffatt.

Transformation

Sans se détourner de ses industries phares que sont l’exploitation forestière et la production d’aluminium, la région mise désormais sur la transformation secondaire de ces produits pour assurer son avenir.

C’est le cas d’entreprises soutenues par le CIDAL comme Pexal Tecalum d’Alma, qui se spécialise dans la transformation secondaire d’aluminium, ou encore de Produits Boréal, qui construit et exporte des maisons en bois préfabriquées.

Le CIDAL mise aussi sur des entreprises de pointe comme Béton préfabriqué du Lac, qui exporte son expertise partout dans le monde.

«Il faut voir comment développer nos produits traditionnels en région et l’exporter dans différentes régions du monde», mentionne le directeur général de la CIDAL.