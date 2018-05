F/LIST inaugure sa première usine en Amérique à Laval

Le fabricant d’intérieurs de jets d’affaires F/LIST a inauguré lundi à Laval sa première usine de fabrication à l’extérieur de l’Autriche, où il est basé.

L’entreprise a investi plus de 20 millions $ pour ces installations de 59 000 pieds carrés sur le boulevard des Rossignols.

«Cet investissement au Canada est très important pour la croissance de notre entreprise et son succès en aérospatiale, a mentionné Katharina List-Nagl, chef de la direction de F/LIST, par communiqué. Travaillant déjà étroitement avec Bombardier et d’autres partenaires de la région, il était tout naturel, du point de vue des affaires, d’ouvrir notre filiale canadienne ici, à Laval, à proximité de grandes entreprises aéronautiques et des occasions qu’elles génèrent.»

La compagnie autrichienne compte embaucher une centaine de spécialistes d’ici deux ans, dont des ébénistes, des spécialistes du placage, des directeurs de production et des experts de l’assurance qualité.

«La décision prise par F/LIST de s’installer dans la région du Grand Montréal réaffirme le positionnement stratégique de l’industrie aérospatiale québécoise. Elle démontre également que le Québec et le Canada détiennent des atouts stratégiques pour attirer des entreprises internationales, incluant une main-d’œuvre hautement qualifiée et des réseaux d’affaires forts et structurés», a précisé le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, par communiqué.

Cette usine fabriquera des placages de bois de grande qualité pour l’intérieur des appareils. La finition, l’assemblage et la rénovation des composants intérieurs seront aussi exécutés sur place.