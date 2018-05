Incendie dans l'édifice du «Devoir»

Un incendie s'est déclenché dans l'édifice abritant les bureaux du quotidien «Le Devoir», en plein centre-ville de Montréal, lundi en fin d'après-midi.

Le directeur du «Devoir», Brian Myles, a fait savoir sur son compte Twitter que «tout le personnel est sain et sauf».

De leur côté, les pompiers de Montréal ont indiqué qu'un incendie est en cours dans un bâtiment à l'angle des rues Berri et Sainte-Catherine. Une première alarme a été sonnée et les pompiers ont avisé qu'une coupure de courant et probable dans le quartier.

- Plus de détails à venir.