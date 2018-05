La policière Isabelle Morin a défié une norme du MTQ

Personne n’a le droit de traverser une barrière de cônes installée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les chantiers routiers, pas même les employés qui travaillent à cet endroit.

C’est ce que l’on a appris, lundi, lors de l’ouverture du procès de la policière Isabelle Morin, accusée de conduite dangereuse ayant causé la mort du motocycliste Jessy Drolet il y a un peu moins de trois ans sur l’autoroute Laurentienne.

Pourtant, cette manœuvre, la policière qui œuvrait au sein du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) l’a fait le soir du 10 septembre 2015, provoquant ainsi une collision avec la moto conduite par la victime.

Selon les témoins entendus, rien dans les chantiers régis et mis en place par le MTQ n’est laissé au hasard.

Les ingénieurs et techniciens établissent des plans, prévoient la signalisation, installent des «panneaux à messages variables».

«Lorsqu’un contresens est installé sur une autoroute, les normes du ministère établissent que la vitesse d’allée doit être affichée à 90 km/h, mais à 70 pour l’entrée et la sortie. Concernant les cônes qui séparent les voies, leurs distances sont aussi calculées», a expliqué l’ingénieur qui a conçu les plans pour les travaux exécutés en 2015 sur l’autoroute à la hauteur de la sortie Georges-Muir.

«Comme on ne veut pas non plus que les gens prennent les bretelles en sens inverse, on installe de gros cônes orange, des TRV7, à une distance de 10 mètres, aux entrées et sorties», a-t-il ajouté.

Norme respectée

Une norme qui avait été respectée selon Denis Granger, technicien en travaux publics au MTQ qui, le soir de l’accident, se trouvait sur le chantier.

À la suite de la collision, il s’est présenté aux policiers avant de «revérifier de façon minutieuse» les différents éléments mis en place par le MTQ.

«Mais, pour ce faire, vous avez traversé les cônes qui séparaient les deux voies, j’imagine?» a alors questionné l’avocat de la défense, Me Jean-François Bertrand.

«Ben non, j’ai utilisé les sorties prévues... Même moi, je n’ai pas le droit de le faire», a-t-il ajouté.

Perdre un enfant

Pendant le débat, aux premières loges, la mère de Jessy Drolet ne perd pas un mot de ce qui se dit.

«Dimanche, c’était la fête des Mères... Moi, ça fait trois ans que mon fils ne vient plus à cette fête... C’est sûr que pour elle (Isabelle Morin), ça doit pas être facile de savoir qu’elle va perdre sa "job", mais moi, c’est un fils que j’ai perdu... un morceau de mon cœur qui est parti... et il faut qu’elle paie pour son erreur», a dit Marlène Drolet, les yeux dans l’eau.